9 лучших модов для GTA V, которые помогут сделать игру гораздо интереснее

С 2013 года Grand Theft Auto V покорила сердца миллионов игроков по всему миру своим обширным открытым миром, захватывающим сюжетом и безграничным потенциалом для хаоса и творчества. Однако даже такую богатую и разнообразную игру, как GTA V, можно вывести на новый уровень с помощью разных модов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие моды, которые сделают ваши приключения в GTA V намного более интересными.

NaturalVision Evolved

NaturalVision Evolved - один из самых популярных и визуально впечатляющих модов для GTA V. Он выводит графику игры на новый уровень, делая Лос-Сантос практически фотореалистичным. Мод улучшает освещение, погодные эффекты и текстуры, значительно повышая визуальное качество игры.

По словам создателя мода, NaturalVision Evolved создан на основе реальных фотографий, видеоматериалов и данных, полученных из Google Maps. Мод также использует продвинутые техники цветокоррекции для создания реалистичной атмосферы.

NaturalVision Evolved (фото: GTA5-Mods)

LSPD First Response (LSPDFR)

Мечтаете взглянуть на мир GTA V глазами стражей порядка? Тогда LSPD First Response - мод для вас! Он превращает игру в полицейский симулятор, позволяя игрокам встать на службу в Департамент полиции Лос-Сантоса (LSPD). Вас ждут разнообразные полицейские будни: реагирование на вызовы, остановка транспорта и погони на высокой скорости.

Разработчики LSPDFR, студия G17 Media, отмечают, что мод обеспечивает погружение в атмосферу полицейской работы благодаря полицейской рации, реалистичным протоколам, разнообразным инструментам и транспортным средствам для стражей порядка.

LSPD First Response (LSPDFR) (фото: GTA5-Mods)

Menyoo PC

Menyoo PC - это продвинутый тренер-мод, предлагающий широкий спектр возможностей для настройки и управления игровым окружением.

С помощью Menyoo игроки могут спавнить транспортные средства, менять погодные условия, телепортироваться в разные локации и даже создавать собственные игровые сценарии. Удобный интерфейс делает этот мод фаворитом среди любителей модификаций.

Сообщество моддеров хвалит Menyoo за его универсальность и простоту использования.

Menyoo PC (фото: GTA5-Mods)

Realism Dispatch Enhanced (RDE)

Realism Dispatch Enhanced (RDE) призван улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации в игре. Этот мод изменяет то, как полиция и спасательные службы реагируют на преступления и другие происшествия, делая их поведение более реалистичным и создавая дополнительные сложности.

RDE добавляет новые транспортные средства, оружие и модели поведения для полицейских, пожарных и парамедиков, управляемых компьютером.

Описание мода гласит, что RDE "усовершенствует систему экстренного реагирования, внедряя реалистичные стратегии и тактику действий правоохранительных органов, предлагая более сложный и захватывающий игровой процесс".

Realism Dispatch Enhanced (RDE) (фото: LCPDFR)

Simple Zombies

Simple Zombies превращает GTA V в игру на выживание в зомбоапокалипсисе. Этот мод добавляет динамичный режим выживания, где игрокам предстоит искать ресурсы, строить убежища и отбиваться от орд зомби. В игре также появится система потребностей: игрокам необходимо будет следить за голодом, жаждой и сном.

Создатель мода, sollaholla, объясняет: "Simple Zombies был создан для того, чтобы добавить в GTA V элемент хоррора на выживание, делая каждое решение важным, а каждое столкновение с зомби потенциально смертельным".

Simple Zombies (фото: GTA5-Mods)

GTA V Redux

GTA V Redux - еще один комплексный графический мод, значительно улучшающий визуальную составляющую игры. Он добавляет новые погодные эффекты, улучшает текстуры и освещение.

Кроме того, Redux изменяет игровые элементы, такие как управление оружием, физику транспортных средств и искусственный интеллект полиции, делая игру более свежей и сложной.

GTA V Redux (фото: GTA5-Mods)

Open All Interiors

Этот мод полностью соответствует своему названию: он открывает все внутренние помещения в игре, позволяя игрокам исследовать ранее недоступные здания.

Это добавляет новое измерение исследованию виртуального мира и может значительно улучшить ролевую игру и повествование внутри GTA V.

Open All Interiors (фото: GTA5-Mods)

Vice Cry: Remastered

Vice Cry: Remastered - это глоток ностальгии для поклонников GTA V. Мод воссоздает Вайс-Сити на движке GTA V. Он включает в себя легендарную карту города с обновленной графикой и полностью интегрирован в GTA V, позволяя игрокам окунуться в классическую атмосферу GTA с современными улучшениями.

Vice Cry: Remastered (фото: GTA5-Mods)

Superman Mod

Для тех, кто любит фантазировать о супергероях, мод "Superman" позволит игрокам примерить на себя роль Человека из стали. Этот мод наделяет игроков сверхспособностями, такими как полет, суперсила и тепловое зрение, превращая GTA V в площадку для супергеройских подвигов.

JulioNIB, создатель мода, говорит, что мод "Superman" был разработан, чтобы дать игрокам возможность исследовать Лос-Сантос совершенно новым образом, раскрывая своего внутреннего супергероя.

Superman Mod (фото: GTA5-Mods)