ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі російська мова вже не регіональна: вчіть солов'їну

Одеса, Середа 02 вересня 2020 16:23
В Одесі російська мова вже не регіональна: вчіть солов'їну
В Одесі російська мова більше не є регіональною (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Через позов активіста суд скасував статус регіональної для російської мови в Південній Пальмірі

Російська мова у Одесі втратила статус регіональної. Відповідне рішення прийняв Одеський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов заступника прокурора області.

А ініціатором позову став відомий активіст Святослав Літинський - перший громадянин України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. Також він свого часу змусив іноземні компанії маркувати побутову та електронну техніку українською мовою.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - написав Літинський у своєму Facebook.

В Одесі російська мова вже не регіональна: вчіть солов'їну

Російська мова у Одесі втратила статус регіональної

Тепер активіст буде боротися за те, щоб російську мову статусу регіональної позбавили і у Харкові.

У свою чергу, багато користувачів соціальних мереж, у тому числі й самі одесити з проукраїнською позицією, дякують за такі діяння активісту.

  • Вітаю з черговою перемогою!
  • Я вашу діяльність завжди бачу на українських надписах на панелях побутової техніки!
  • Для нас це дійсно дуже важлива перемога!
  • Я в захваті від вашої наполегливості і цілеспрямованості!
  • Дуже важлива перемога. Дякую за наполегливість. Тепер на черзі Харків.
  • Вчіть солов'їну, друзі

Нагадаємо, що 1 вересня 200 тис. учнів перейшли на навчання українською мовою.

Також ми писали про те, що Facebook видалив російську мережу тролів, яка вербувала американців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Одесарусский язык
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся