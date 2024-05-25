11 вещей в доме, которые нужно чаще чистить летом

Лето, как правило, сезон отдыха. Можно наслаждаться более длинными днями, проводить больше времени на солнце и совершать путешествия о которых мечтали. Есть некоторые предметы быта и места, которые нуждаются в более частой уборке летом

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Кухня

Летом нужно уделить особое внимание очистке вокруг раковины и канализации, а также точкам соприкосновения на приборах и столах.

Кухни, как правило, более грязные с точки зрения развития микробов, поскольку они содержат остатки пищи и повышенную влагу в воздухе от приготовления пищи. Однако, раковины нуждаются в более частой очистке, чем другие зоны.

Бытовая техника

Эксперт по уборке Кортни Уолш рассказал, что летняя жара может повлечь за собой появление плесени в приборах (посудомоечных и стиральных машинах). Вы узнаете это по запаху гнили, который можно устранить с помощью уксуса и пищевой соды.

Постельное белье и полотенца

Летом люди часто потеют, поэтому стирка простыней может помочь сохранить их свежими. Пот может создать среду для размножения бактерий и пылевых клещей в постельном белье.

Следует стирать постельное белье по крайней мере раз в неделю летом.

В идеале старайтесь сушить постельное белье на воздухе или используйте самый низкий уровень нагревания, если вы решите сушить в машине.

В дополнение к постельному белью также следует чаще стирать полотенца.

Одежду

Летом вспотевшей одежде нужно дать время полностью высохнуть, прежде чем положить ее в корзину для грязного белья. И после того, как вы постирали белье, убедитесь, что все полностью высохло, прежде чем складывать его.

Лето также может принести пятна, в частности, от травы и солнцезащитного крема. Чтобы очистить пятна от травы, используйте раствор, состоящий из воды и уксуса.

Стены

Летняя влажность может повлечь за собой появление плесени по всему вашему дому. Вот почему летом в некоторых домах пахнет затхлым.

Но, к счастью, этого нельзя избежать. Предотвращайте образование плесени на ваших стенах, регулярно открывая окна, чтобы "пустить ветер".

Фильтры и вентиляционные отверстия кондиционера

Ваш кондиционер работает особенно интенсивно летом, поэтому нужно произвести его техническое обслуживание.

Воздушный фильтр предназначен для улавливания твердых частиц из внутренней среды.

Когда фильтр забивается пылью, грязью, шерстью домашних животных и другими частицами, это уменьшает поток воздуха в вашу систему, заставляя ее работать интенсивнее.

Поэтому нужно чаще чистить вентиляционные отверстия, чтобы улучшить качество воздуха, что в свою очередь может уменьшить симптомы аллергии и дыхательный дискомфорт.

Открытый гриль

Поскольку гриль чаще используется летом, этот предмет также нужно чаще чистить. Все потому, что он может накапливать жир, частицы пищи и прочий мусор.

В частности, следует после каждого использования, пока он еще горяч, тщательно удалять мусор и остатки жира.

Чехлы и подушки для уличной мебели

Сидение на свежем воздухе - отличный способ насладиться летом. Однако уличная мебель и подушки могут накапливать пыль. Поэтому следует регулярно чистить чехлы и подушки пылесосом или щеткой.

Ванные комнаты

Ванные комнаты всегда являются одной из самых популярных комнат в любом доме.

Необходимо чаще чистить душевую лейку (замачивая ее в ванне с белым уксусом) и туалет (особенно кнопку смыва).

К тому же нужно выбросить старые ковры, которые находятся возле унитаза - они могут содержать много микробов.

Обувь

Когда вы потеете, это влияет не только на ваше тело и одежду. Ваша обувь также просачивается потом из-за жары.

Чтобы избежать размножения бактерий, изменяйте обувь, чтобы она проветривалась и регулярно чистите ее в соответствии с инструкциями производителя.

Игрушки

Поскольку летом дети не посещают школу и проводят больше времени дома, они постоянно играют игрушками. Вместо того, чтобы тратить часы на ручную мойку, мягкие игрушки без батареек можно безопасно поместить в машину для быстрой и эффективной очистки.

Сушить их следует лучше на улице на свежем воздухе.