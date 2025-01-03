Калорийное лакомство, которое может улучшить ваш сон и остановить храп

Если у вас проблемы со сном, не вините во всем еду. Дело в том, что некоторые вкусности на ночь могут способствовать хорошему отдыху в постели.

О каком продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Какое лакомство может помочь хорошо спать

Недавнее исследование показало, что сыр действительно может снизить риск развития апноэ во сне.

По данным клиники Майо, апноэ сна - это расстройство, которое возникает, когда дыхание прекращается и начинается во время сна. Наиболее распространенной формой является обструктивное апноэ сна (OSA). Это приводит к "фрагментированному сну", а также может привести к более серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных функций и метаболические расстройства, такие как диабет 2 типа, отмечают авторы исследования.

Храп и чувство усталости после полноценного ночного отдыха являются двумя ключевыми признаками.

Как сыр влияет на апноэ во сне?

Исследователи обнаружили, что большее потребление сыра коррелировало со сниженным риском развития апноэ во сне, особенно влияя на уровни 23 биомаркеров заболевания, включая артериальное давление и уровень тестостерона.

В общем, это исследование подчеркивает сложные связи между диетой, биомаркерами и апноэ во сне, подчеркивая необходимость дальнейших исследований среди различных групп населения, чтобы повысить возможность обобщения этих результатов.