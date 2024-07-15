Топ-10 лучших игр для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch этим летом

Лето считается лучшей порой для геймеров, ведь предлагается множество новых и увлекательных проектов. В этом сезоне владельцы консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch смогут насладиться играми, которые покорят сердца любителей различных жанров.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 лучших игр для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, в которые захочется играть этим летом.

Tekken 8

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Tekken 8 - поистине королевское возвращение Короля Железного Кулака. Добавление новых боевых механик в серию, которой уже несколько десятилетий, сделано мастерски. Новая стойка "Heat" и набор приемов, связанные с ней, вдыхают новую жизнь в драку.

Отдельно хочется отметить наличие сюжетного режима, который завершается легендарными для серии 60-секундными финальными роликами.

Tekken 8 (фото: Tom's Guide)

Helldivers 2

Платформы: PC, PS5

Этот бомбический кооперативный шутер бросает вас в бесконечную войну Суперземли против Терминидов (гигантских жуков-убийц) и Автоматонов (роботических ужасов).

Во имя распространения Управляемой Демократии вы вооружите своего Десантника (Helldiver) разнообразным мощным оружием и усилениями, а затем спуститесь на планеты, чтобы сразиться с врагами Суперземли.

Основной игровой цикл невероятно веселый, а фарсовое чувство юмора всегда попадает в цель. Но настоящее веселье состоит не просто в перестрелках или применении стратегий на все более сложных миссиях. Оно заключается в том, чтобы принять полный хаос, который сопровождает каждое погружение в Ад (Helldive).

Представьте себе бойню на самом сложном уровне сложности, где ваш отряд в панике кричит о помощи или откровенном страхе, когда вы "случайно" вызываете очередной артиллерийский удар прямо в нескольких метрах от ваших союзников, и всем вам приходится спасаться бегством.

Helldivers 2 (фото: Tom's Guide)

Balatro

Платформы: Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Эта инди-игра берет покер за основу, но ломает его, добавляя новые карты, которые наплевательски относятся к любым правилам покера, которые вы когда-либо знали.

В игру можно играть бесконечно, и она всегда увлекает разными способами построения покерных комбинаций. Останется ли она интересна надолго - вопрос для обсуждения, но пока победа в этой игре вызывает невероятные эмоции, даже если ваше прохождение в конечном итоге рушится.

Balatro (фото: Tom's Guide)

Final Fantasy VII: Rebirth

Платформы: PS5

Final Fantasy VII: Rebirth - фантастическое продолжение не менее превосходной Final Fantasy VII: Remake. Будучи эксклюзивом для PS5, игра использует всю мощь системы для создания одних из лучших графических эффектов этого поколения консолей.

Но это не просто красивая картинка - вас ждет насыщенный игровой процесс с напряженными боями в реальном времени, огромными исследуемыми пространствами, многочисленными побочными заданиями и захватывающим сюжетом.

Главное достоинство Rebirth (и ее предшественницы) - это умелое сочетание ностальгии и свежести. Общая история в основном развивается так же, как и в оригинальной игре 1997 года, но она предлагает новые взгляды и расширения старого сюжета.

Появляется также приличное количество новых повествовательных линий, которые хорошо сочетаются с оригиналом. Персонажи сохраняют все, за что их полюбили, но при этом чувствуются более раскрытыми личностями.

Final Fantasy VII: Rebirth (фото: Tom's Guide)

Dragon’s Dogma 2

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

За 30 с лишним часов игры вы получите незабываемые моменты - от нападения огромного минотавра на главную площадь крупного поселения до устрашающего грифона, который взлетает посреди битвы.

Несмотря на некоторые недостатки, Dragon's Dogma 2 остается практически непревзойденной, когда дело касается предоставления игрокам уникальных моментов и ощущения себя настоящим фэнтезийным героем, ведущим отряд последователей в эпическое путешествие в неизведанное.

Dragon's Dogma 2 понравится не всем, но если вы хотите захватывающую ролевую игру, то это, пожалуй, лучшее, что мы видели со времен Elden Ring.

Dragon’s Dogma 2 (фото: Tom's Guide)

Stellar Blade

Платформы: PS5

В море ремейков, ремастеров и сиквелов этот экшен-слэшер выделяется тем, что является совершенно новой интеллектуальной собственностью (IP).

И это не единственное его достоинство, ведь Stellar Blade предлагает одни из лучших графических эффектов на PS5, в сочетании с захватывающим игровым процессом в жанре экшн-приключения, множеством вариантов настройки персонажа и крутой историей с множеством поворотов.

Хотя Stellar Blade - совершенно новая игра, она ощущается как проект, который мог бы выйти во времена PS2. По сути, вы играете за героя, сражающегося со множеством могущественных врагов в разнообразных средах, чтобы спасти мир.

Даже несмотря на простоту сюжетной завязки, захватывающий игровой процесс и сюжет держат вас в напряжении. Stellar Blade также является относительно короткой игрой, прохождение которой занимает около 20 часов, то есть она не растягивается.

Если вы ищете захватывающую игру, воплощающую все лучшее, что есть в играх, Stellar Blade заслуживает вашего внимания.

Stellar Blade (фото: Tom's Guide)

Still Wakes the Deep

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Представьте себе игру, которая сочетает в себе клаустрофобную панику Alien: Isolation и боди-хоррор Dead Space. Есть игра, которая идеально воплощает эти элементы - недавно выпущенная Still Wakes the Deep.

Действие игры происходит на морской нефтяной платформе в 1970-х годах. Вы берете на себя роль Кэмерона "Каза" МакЛири, электрика, попавшего в катастрофическую ситуацию. Пока бушует шторм и платформа рушится, вам предстоит пробираться по ее опасным коридорам, спасаясь бегством, выживая в суровых погодных условиях и избегая деформированных существ.

Но есть нюанс: у вас не будет никакого оружия, чтобы отразить эти ужасы. Вместо этого вашим главным союзником становится скрытность, поскольку вы стараетесь избегать странной смертельной субстанции, которая медленно забирает жизни ваших друзей.

Проще говоря, Still Wakes the Deep предлагает захватывающую историю, блестящую озвучку и настоящий ужас - все это в рамках лаконичного и впечатляющего четырехчасового прохождения.

Still Wakes the Deep (фото: Tom's Guide)

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Платформы: Nintendo Switch

До того, как появились Minions, были Rabbids - безумная, бормочущая орда от Ubisoft, порожденная серией Rayman: Raving Rabbids. Эти странные, пучеглазые, кроликоподобные существа творили хаос в своей собственной серии игр. А теперь они бегают по территории Марио в Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Эта стратегическая RPG объединяет два мультяшных мира с удивительно глубоким геймплеем в стиле XCOM, что делает ее очень веселым и странным приключением. Это сочетание стилей, которые работают гораздо лучше, чем вы могли бы ожидать.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle (фото: PCMag)

Metroid Dread

Платформы: Nintendo Switch

В этой игре вам предстоит исследовать густую, опасную новую планету, полную способностей, которые нужно собирать, и врагов, которых нужно уничтожить.

От бескомпромиссных битв с боссами до леденящих душу погонь - Dread полностью оправдывает свое подзаголовье ("Ужас"). И если кто-то и достаточно силен, чтобы победить этот ужас, то это ведущая леди Nintendo.

Metroid Dread (фото: PCMag)

Prince of Persia: The Lost Crown

Платформы: Nintendo Switch

Принц Персии возвращается к своим 2D-истокам с игрой "The Lost Crown", которая выделяется на фоне переполненного рынка игр такого жанра. В ней все идеально сочетается:

Огромная карта - настоящее удовольствие для исследования

Заумные головоломки максимально используют изобретательные способности персонажа

Глубокая боевая система позволяет игроку самовыражаться

Визуальный стиль сочетает в себе персидский колорит и анимейную энергичность

Prince of Persia: The Lost Crown (фото: PCMag)