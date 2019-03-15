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Під Києвом озброєні люди пограбували ювелірний магазин

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 09:52
Під Києвом озброєні люди пограбували ювелірний магазин
Фото: пограбування в Борисполі (kv.npu.gov.ua)

При пограбуванні в Борисполі винесли коштовностей на 5 млн гривень

У Борисполі Київської області озброєні люди пограбували ювелірний магазин, в прилеглих районах введено оперативний план "Сирена". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що четверо нападників у камуфляжній формі та масках увірвалися в ювелірний магазин у Борисполі і, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі Rover.

На території Бориспільського району та прилеглих регіонів ввели оперативний план "Сирена". Поки пошуки злочинців позитивних результатів не дали. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в серпні 2018 року в Києві пограбували ломбард і застрелили охоронця. Троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли в напрямку станції метро "Нивки". Пізніше поліцейські знайшли спалений автомобіль, на якому зникли грабіжники.

За даними поліції, напад вчинили не українці.

 

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