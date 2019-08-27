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У Києві пограбували ювелірний магазин

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 04:58
У Києві пограбували ювелірний магазин
Фото: на місці пограбування (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік розбив дві вітрини, погрожуючи рушницею

У Києві чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у понеділок, 26 серпня, в результаті нападу ніхто не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що за відсутності охоронця, чоловік розбив дві вітрини та забрав ювелірні прикраси, погрожуючи персоналу рушницею.

"Подія трапилася на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік", - йдеться в повідомлені.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Фото: на місці пограбування

Нагадаємо, у березні в Борисполі озброєні люди пограбували ювелірний магазин. Четверо у камуфляжній формі та масках увірвалися до магазину та, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень.

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