Что известно о мужчине

Роберт "Бобби" Барнетт - выдающаяся фигура в мире американского балета, известный как танцовщик, педагог и многолетний художественный руководитель Atlanta Ballet. Его вклад в развитие балетного искусства в США является чрезвычайно значимым.

Барнетт родился в 1925 году в штате Вашингтон. Он открыл свою любовь к балету во время службы в Военно-морских силах США во время Второй мировой войны. После освобождения в 1945 году он увидел выступление Американского балетного театра в Лос-Анджелесе и стал интересоваться этим.

В 1958 году после многих лет изучения балета в Нью-Йорке и Лондоне, Барнетт и его жена, Вирджиния Рич Барретт, получили приглашение стать ведущими танцорами и заместителями директора Атлантского городского балета, который позже стал Атлантским балетом. Получив повышение до художественного руководителя в 1962 году, он оставался на этой должности 32 года.

Несмотря на то, что Барнетт оставил танцы, последние 30 лет своей жизни он посвятил тому, что любит - постановке хореографии и демонстрации собственных работ.

"Это одно из моих самых больших удовольствий. Больше всего мне нравится тренировать и обучать", - рассказал он.

Как раньше Роберт "Бобби" Барнетт преподавал балет (фото: atlantaballet.com)

Как почетный художественный руководитель труппы, Барнетт поставил спектакль Атлантского балета 10 мая, на котором присутствовали сотни гостей по случаю его 100-летия.

В своей жизни вне преподавания балета Барнетт все еще очень активен. Он водит машину и сам делает все покупки и выполняет другие ежедневные дела, а также живет на собственном этаже дома, который делит со своим сыном.

Каких привычек придерживается

Питается органически и ограничивает углеводы

Барнетт всю свою жизнь старался питаться преимущественно органическими продуктами. Также с момента установления диабета в возрасте 96 лет Барнетт ограничивает потребление углеводов. Большая часть его пищи состоит из белка и овощей.

По данным Американской диабетической ассоциации, потребление углеводов существенно влияет на уровень глюкозы в крови. Для людей с диабетом контроль потребления сахара является критически важным, а употребление низкоуглеводных некрахмалистых овощей может помочь ограничить их потребление.

Роберт "Бобби" Барнетт (фото: atlantaballet.com)

"Продолжайте двигаться" и оставайтесь активными

Барнетт до сих пор активно работает, регулярно преподает балет и проводит выступления в Атланте. Он придерживается одного распорядка большую часть своей жизни.

"Я просто чувствую, что надо постоянно двигаться. Надо что-то делать. Я знаю так много людей, намного моложе меня, которые выходят на пенсию и сидят на стуле перед телевизором, а потом удивляются, почему не могут двигаться", - сказал он.

В обычный день Барнетт посещал урок балета и сразу шел на репетицию, которая обычно длилась пять часов. После трехчасового выступления и перекуса Барнетт возвращался домой и ежедневно занимался тем же - интенсивными физическими упражнениями, которые поддерживают его тело в форме в течение десятилетий.

Сейчас Барнетт ходит с тростью, но использует тренажер-виброплатформу для стимуляции мышц. При условии правильного выполнения под надлежащим медицинским наблюдением, преимущества использования виброплатформ могут включать:

уменьшение боли в спине

улучшение силы и равновесия у пожилых людей

уменьшение потери костной массы

Роберт Барнетт с женой Вирджинией (фото: atlantaballet.com)

Делает то, что любит

Хотя Барнетт больше не выступает, но он продолжает преподавать. В июле он летит на Гавайи, чтобы работать с балетом и научить труппу одному из своих собственных танцев.

"Мне нравится работать с танцорами. Я уже не могу демонстрировать, как раньше, но я знаю все музыкально и могу научить. Мне нравится это делать", - добавил мужчина.

Что касается личной жизни, Барнетт проводит много времени с семьей.