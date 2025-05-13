Що відомо про чоловіка

Роберт "Боббі" Барнетт - видатна постать у світі американського балету, відомий як танцівник, педагог і багаторічний художній керівник Atlanta Ballet. Його внесок у розвиток балетного мистецтва в США є надзвичайно значущим.

Барнетт народився в 1925 році у штаті Вашингтон. Він відкрив свою любов до балету під час служби у Військово-морських силах США під час Другої світової війни. Після звільнення в 1945 році він побачив виступ Американського балетного театру в Лос-Анджелесі та став цікавитись цим.

У 1958 році після років вивчення балету в Нью-Йорку та Лондоні, Барнетт та його дружина, Вірджинія Річ Барретт, отримали запрошення стати провідними танцюристами та заступниками директорів Атлантського міського балету, який пізніше став Атлантським балетом. Отримавши підвищення до художнього керівника в 1962 році, він залишався на цій посаді 32 роки.

Незважаючи на те, що Барнетт залишив танці, останні 30 років свого життя він присвятив тому, що любить - постановці хореографії та демонстрації власних робіт.

"Це одне з моїх найбільших задоволень. Найбільше мені подобається тренувати та навчати", - розповів він.

Як раніше Роберт "Боббі" Барнетт викладав балет (фото: atlantaballet.com)

Як почесний художній керівник трупи, Барнетт поставив виставу Атлантського балету 10 травня, на якій були присутні сотні гостей з нагоди його 100-річчя.

У своєму житті поза викладанням балету Барнетт все ще дуже активний. Він водить машину та сам робить усі покупки та виконує інші щоденні справи, а також живе на власному поверсі будинку, який ділить зі своїм сином.

Який звичок дотримується

Харчується органічно та обмежує вуглеводи

Барнетт усе своє життя намагався харчуватися переважно органічними продуктами. Також з моменту встановлення діабету у віці 96 років Барнетт обмежує споживання вуглеводів. Більша частина його їжі складається з білка та овочів.

За даними Американської діабетичної асоціації, споживання вуглеводів суттєво впливає на рівень глюкози в крові. Для людей з діабетом контроль споживання цукру є критично важливим, а вживання низьковуглеводних некрохмалистих овочів може допомогти обмежити їх споживання.

Роберт "Боббі" Барнетт (фото: atlantaballet.com)

"Продовжуйте рухатися" та залишайтеся активними

Барнетт досі активно працює, регулярно викладає балет та проводить виступи в Атланті. Він дотримується одного розпорядку більшу частину свого життя.

"Я просто відчуваю, що треба постійно рухатися. Треба щось робити. Я знаю так багато людей, набагато молодших за мене, які виходять на пенсію та сидять на стільці перед телевізором, а потім дивуються, чому не можуть рухатися", - сказав він.

У звичайний день Барнетт відвідував урок балету та одразу йшов на репетицію, яка зазвичай тривала п'ять годин. Після тригодинного виступу та перекусу Барнетт повертався додому та щодня займався тим самим - інтенсивними фізичними вправами, які підтримують його тіло у формі протягом десятиліть.

Зараз Барнетт ходить з тростиною, але використовує тренажер-віброплатформу для стимуляції м’язів. За умови правильного виконання під належним медичним наглядом, переваги використання віброплатформ можуть включати:

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Роберт Барнетт з дружиною Вірджинією (фото: atlantaballet.com)

Робить те, що любить

Хоча Барнетт більше не виступає, але він продовжує викладати. У липні він летить на Гаваї, щоб працювати з балетом та навчити трупу одного зі своїх власних танців.

"Мені подобається працювати з танцюристами. Я вже не можу демонструвати, як раніше, але я знаю все музично і можу навчити. Мені подобається це робити" , - додав чоловік.

Що стосується особистого життя, Барнетт проводить багато часу з родиною.