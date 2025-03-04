9 самых красивых стран мира, где хочется остаться навсегда

Самые красивые страны мира очень сложно назвать, потому что мир невероятно разнообразен, и красота природы проявляется в тысячах уникальных пейзажей. Для кого-то идеал - тропические джунгли, для других - заснеженные горные вершины, а кто-то восхищается бескрайними пустынями.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые впечатляющие страны в разных категориях - от тропических райских островов до величайших горных ландшафтов и загадочных пустынь.

Самые красивые тропические страны

Индонезия

Индонезия - самая большая островная страна мира, насчитывающая более 17 000 островов. Здесь можно найти сказочные пляжи, густые тропические леса и впечатляющие вулканы, создающие уникальный ландшафт.

Одно из самых впечатляющих мест - архипелаг Раджа-Ампат, где сосредоточены одни из самых красивых коралловых рифов планеты. Воды здесь настолько чистые, что можно видеть экзотических рыб на глубине нескольких метров. Кроме того, Индонезия славится своими храмами - например, величественным комплексом Боробудур, поражающим своей архитектурой и историей.

Пейзажи Индонезии (фото: Википедия)

Коста-Рика

Коста-Рика - это настоящий рай для любителей природы и дикой фауны. Здесь расположено более 30 национальных парков, среди которых Корковадо, Мануэль-Антонио и Тортугеро, что является домом для более чем 500 000 видов животных. Ландшафт страны чрезвычайно разнообразен - от тропических лесов до действующих вулканов и горячих источников.

Особого внимания заслуживает гора Ареналь, с которой открывается один из самых красивых видов Центральной Америки. Кроме того, Коста-Рика известна своими пляжами с черным вулканическим песком и возможностью наблюдать за морскими черепахами.

Гора Ареналь (фото: Википедия)

Таиланд

Таиланд - это страна, сочетающая великолепные пляжи, густые джунгли и богатейшую культуру. Побережья островов Пхукет, Краби, Самуи и Пхи-Пхи привлекают туристов кристально чистой водой и известняковыми скалами.

Одним из самых известных природных чудес страны является озеро Чео-Лан, где высокие скалы отражаются в воде, создавая незабываемую панораму. Не стоит забывать и о рынках на воде, делающих путешествие в Таиланд еще более уникальным. Таиланд славится своим гостеприимством, экзотической кухней и многочисленными буддийскими храмами.

Природа Таиланда (фото: Википедия)

Самые красивые горные страны

Швейцария

Швейцария - это настоящий рай для любителей гор, ведь именно здесь расположены Альпы, одни из самых красивых горных массивов в мире. Величественные вершины Маттерхорн, Юнгфрау и Монблан ежегодно привлекают миллионы туристов и альпинистов.

Долина Лаутербруннен поражает своими живописными водопадами, а озеро Блау-Зе завораживает кристально чистой водой. Зимой горнолыжные курорты Санкт-Мориц и Церматт становятся центрами зимних развлечений для всего мира. Швейцария также известна своими уютными альпийскими деревнями, где сохранились традиции и неповторимая атмосфера.

Швейцарские Альпы (фото: Википедия)

Перу

Перу - страна, где величественные Анды создают фантастические пейзажи, которые поражают своей дикой красотой. Здесь расположен знаменитый Мачу-Пикчу - затерянный город инков, возвышающийся над облаками на вершине гор. Цветные горы Виникунка, также известные как "Радужные горы", удивляют своими причудливыми оттенками, меняющимися в зависимости от освещения.

В регионе Кахамарка можно увидеть уникальные термальные источники, которые создают естественные ванны прямо среди гор. Кроме того, Каньон Колка является одним из самых глубоких в мире и местом, где можно увидеть величественных кондоров в полете. Горные озера Перу, такие как Титикака и Уманта, дополняют этот невероятный ландшафт.

Горы Перу (фото: Википедия)

Непал

Непал - это страна, скрывающая самые высокие вершины планеты, включая легендарный Эверест. Величественные Гималаи создают фантастический пейзаж, где заснеженные пики контрастируют с зелеными долинами.

Одним из самых красивых мест является Аннапурна - горный массив, где можно пройти увлекательные треккинговые маршруты. Озеро Тиличо, расположенное на высоте более 4 900 метров, считается одним из самых высоких в мире. Величественные монастыри, разбросанные среди гор, придают этому региону особый дух и мистическую атмосферу.

Лесистые горы в Непале (фото: Википедия)

Самые красивые пустынные страны

Намибия

Намибия - одна из самых красивых пустынных стран, где природа создала невероятные пейзажи. Пустыня Намиб, которая считается самой древней в мире, известна своими красными дюнами, достигающими высоты более 300 метров.

Долина мертвых деревьев Дедвлей - одно из самых сюрреалистичных мест на Земле, где черные высохшие деревья контрастируют с оранжевыми дюнами.

Вдоль Атлантического побережья простирается так называемый Берег Скелетов - место, где встречаются океан и пустыня, создавая фантастический пейзаж. Кроме того, в Намибии обитает много диких животных, в частности пустынные слоны и гепарды, которые приспособились к жизни в экстремальных условиях.

Пустыня Намиб (фото: Википедия)

Чили

Чили - страна, скрывающая одну из самых сухих пустынь в мире - Атакаму. Здесь в течение десятилетий не выпадает ни одной капли дождя, а пейзажи выглядят так, будто принадлежат Марсу. Долина Луны завораживает своими причудливыми скальными образованиями, а солончаки и гейзеры Эль-Татио добавляют еще больше впечатлений.

Ночью небо над Атакамской пустыней настолько чистое, что здесь расположены одни из лучших в мире обсерваторий для наблюдения за звездами. Весной, после редких дождей, пустыня покрывается ковром из цветов, создавая сказочный пейзаж. Также здесь можно увидеть фламинго, обитающих в высокогорных лагунах среди бескрайних солончаков.

Пустыня Атакама (фото: Википедия)

Австралия

Австралия - это страна, большую часть территории которой занимает пустыня с уникальной флорой и фауной. Самая известная пустыня - Великая песчаная пустыня, где расположены огромные дюны и загадочные солончаки. Одним из самых известных природных чудес является гора Улуру - священный монолит аборигенов, меняющий цвет в зависимости от времени суток.

Кроме того, пустыня Гибсона скрывает уникальные геологические формации, такие как "Марсианские скалы", которые выглядят так, будто созданы инопланетянами. В некоторых регионах можно найти подземные города, такие как Кубер-Педи, где люди живут в вырубленных в породе домах, спасаясь от жары.

Австралийские пустынные пейзажи (фото: Википедия)

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