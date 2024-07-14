10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Виктор Павлик

Рост певца Виктора Павлика - 163 см. В школе он чувствовал себя неловко из-за этого, но впоследствии стал мечтать о встрече с высокой девушкой, чтобы "пробежать между ее ног". Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей в шоу "Светская жизнь", которая была выше его на голову.

Виктор Павлик с Екатериной Осадчей (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Виктория Булитко

Юморист и певица Виктория Булитко имеет рост, как у дюймовочки, - 154 сантиметра. И по этому поводу она совсем не комплексует.

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловий

А вот эта артистка выше Булитко всего на один сантиметр.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Наталья Могилевская

Трудно поверить, но у Натальи Могилевской рост лишь 162 сантиметра.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​)

Монатик

Певец, рост которого составляет 164 сантиметра, никогда не пытался этого скрыть - стилисты одевали его в свободную одежду и большие шляпы, из-за чего Дмитрий Монатик казался еще ниже. Однако это не помешало ему построить блестящую карьеру.

Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Полякова, Ефросинина, Никитюк

Певица и две ведущие являются настоящими длинноногими теледевами. Во всех рост составляет 180 сантиметров, а у Оли Поляковой рекордная длина ног - 126 сантиметров.

Маша Ефросинина, Оля Полякова и Леся Никитюк (фото: соцсети звезд)

Потап

А вот Потап считается настоящим великаном. Рост у него - 195 сантиметров.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алла Костромичева

Супермодель, безусловно, очень высокая - 179 сантиметров. Однако благодаря своим параметрам и удачно подобранной одежде она кажется еще выше. Мы уверены, что многие зрительницы "Супермодели по-украински" считали, что суровая Алла имеет рост не менее 185 сантиметров.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)