10 украинских звезд, чей рост станет для вас неожиданностью

Знаменитости часто отличаются необычным ростом - от очень низкого до гигантского. Они умело используют свои природные данные в карьере.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Рост певца Виктора Павлика - 163 см. В школе он чувствовал себя неловко из-за этого, но впоследствии стал мечтать о встрече с высокой девушкой, чтобы "пробежать между ее ног". Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей в шоу "Светская жизнь", которая была выше его на голову.
Виктор Павлик с Екатериной Осадчей (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Юморист и певица Виктория Булитко имеет рост, как у дюймовочки, - 154 сантиметра. И по этому поводу она совсем не комплексует.
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)
А вот эта артистка выше Булитко всего на один сантиметр.
Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Трудно поверить, но у Натальи Могилевской рост лишь 162 сантиметра.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Певец, рост которого составляет 164 сантиметра, никогда не пытался этого скрыть - стилисты одевали его в свободную одежду и большие шляпы, из-за чего Дмитрий Монатик казался еще ниже. Однако это не помешало ему построить блестящую карьеру.
Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)
Певица и две ведущие являются настоящими длинноногими теледевами. Во всех рост составляет 180 сантиметров, а у Оли Поляковой рекордная длина ног - 126 сантиметров.
Маша Ефросинина, Оля Полякова и Леся Никитюк (фото: соцсети звезд)
А вот Потап считается настоящим великаном. Рост у него - 195 сантиметров.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Супермодель, безусловно, очень высокая - 179 сантиметров. Однако благодаря своим параметрам и удачно подобранной одежде она кажется еще выше. Мы уверены, что многие зрительницы "Супермодели по-украински" считали, что суровая Алла имеет рост не менее 185 сантиметров.
Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)
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