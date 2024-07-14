10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Знаменитості часто вирізняються незвичайним зростом - від дуже низького до гігантського. Вони вміло використовують свої природні дані в кар'єрі.
Про кого йде мова - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Зріст співака Віктора Павліка - 163 см. У школі він почувався ніяково через це, але згодом став мріяти про зустріч із високою дівчиною, щоб "пробігти між її ніг". Про це він розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій у шоу "Світське життя", яка була вищою за нього на голову.
Віктор Павлік з Катериною Осадчею (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Гумористка та співачка Вікторія Булітко має зріст, як у дюймовочки, - 154 сантиметри. І з приводу цього вона зовсім не комплексує.
Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)
А ось ця артистка вища за Булітко всього на один сантиметр.
Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Важко повірити, але Наталя Могилевська має зріст лише 162 сантиметри.
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Співак, зріст якого становить 164 сантиметри, ніколи не намагався цього приховати - стилісти одягали його у вільний одяг і великі капелюхи, через що Дмитро Монатік здавався ще нижчим. Однак це не завадило йому побудувати блискучу кар'єру.
Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)
Співачка та дві ведучі є справжніми довгоногими теледівами. У всіх зріст становить 180 сантиметрів, а в Олі Полякової рекордна довжина ніг - 126 сантиметрів.
Маша Єфросиніна, Оля Полякова і Леся Нікітюк (фото: соцмережі зірок)
А ось Потап вважається справжнім велетнем. Зріст у нього - 195 сантиметрів.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Супермодель, безумовно, дуже висока - 179 сантиметрів. Однак завдяки своїм параметрам і вдало підібраному одягу вона здається ще вищою. Ми впевнені, що багато глядачок "Супермоделі по-українськи" вважали, що сувора Алла має зріст не менше 185 сантиметрів
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
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