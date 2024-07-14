10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Віктор Павлік

Зріст співака Віктора Павліка - 163 см. У школі він почувався ніяково через це, але згодом став мріяти про зустріч із високою дівчиною, щоб "пробігти між її ніг". Про це він розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій у шоу "Світське життя", яка була вищою за нього на голову.

Віктор Павлік з Катериною Осадчею (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Вікторія Булітко

Гумористка та співачка Вікторія Булітко має зріст, як у дюймовочки, - 154 сантиметри. І з приводу цього вона зовсім не комплексує.

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловій

А ось ця артистка вища за Булітко всього на один сантиметр.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Наталя Могилевська

Важко повірити, але Наталя Могилевська має зріст лише 162 сантиметри.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​​​​​​)

Монатік

Співак, зріст якого становить 164 сантиметри, ніколи не намагався цього приховати - стилісти одягали його у вільний одяг і великі капелюхи, через що Дмитро Монатік здавався ще нижчим. Однак це не завадило йому побудувати блискучу кар'єру.

Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Полякова, Єфросініна, Нікітюк

Співачка та дві ведучі є справжніми довгоногими теледівами. У всіх зріст становить 180 сантиметрів, а в Олі Полякової рекордна довжина ніг - 126 сантиметрів.

Маша Єфросиніна, Оля Полякова і Леся Нікітюк (фото: соцмережі зірок)

Потап

А ось Потап вважається справжнім велетнем. Зріст у нього - 195 сантиметрів.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алла Костромічова

Супермодель, безумовно, дуже висока - 179 сантиметрів. Однак завдяки своїм параметрам і вдало підібраному одягу вона здається ще вищою. Ми впевнені, що багато глядачок "Супермоделі по-українськи" вважали, що сувора Алла має зріст не менше 185 сантиметрів

Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla​​​​​​​)