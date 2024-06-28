10 интересных фактов об украинской Конституции, которые вы могли не знать

День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечается 28 июня. Именно в этот день в 1996 году в 9:20 утра был принят главный документ нашего государства. Проголосовало "за" 315 депутатов, а до этого - продолжались жаркие дискуссии и почти 6 лет подготовки.

Какие 10 интересных фактов вы могли не знать о Конституции Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

1. Сколько действительно было принято Конституций

Самая главная Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года - не первая в истории нашего государства. Первой была Конституция Филиппа Орлика, утвержденная 5 апреля 1710 года.

Она называлась "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", и состояла из преамбулы и 16 статей и была написана на двух языках - латыни и староукраинском. Ее рукописные версии хранятся до сих пор.

Первая Конституция Украины Филиппа Орлика (фото: Getty Images)

Второй стала Конституция Украинской Народной Республики (УНР), принятая 29 апреля 1918 года. В том же году была принята еще одна - Малая Конституция Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Временная Конституция Карпатской Украины была принята 15 марта 1939 года.

2. Масштабная работа путем в 6 лет

Процесс подготовки Конституции Украины длился с 1990 по 1996 год и было предложено 15 проектов документа - от каждой политической партии, от Конституционной комиссии и от ученых.

3. У президента был план Б

В преддверии исторического заседания Рады тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума с датой проведения - 25 сентября 1996 года. Тема референдума - принятие новой Конституции Украины.

Если бы депутаты не утвердили 28 июня 1996 года новую Конституцию Украины, то украинцев ждал бы еще и референдум. Но депутаты справились с важной миссией, и указ президента был отменен.

4. За что больше всего спорили

При обсуждении Конституции депутаты не могли достичь единого мнения по нескольким вопросам - распределение полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и статуса русского языка.

Как принимали Конституцию Украины в 1996 году (архивное фото)

5. Важное дополнение

Только 21 июня было принято важное дополнение в тест Конституции, которое предложил спикер Александр Мороз – об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.

6. День Конституции

День Конституции - единственный государственный праздник, который упоминается в самой Конституции.

7. Присяга Президента

Каждый Президент Украины приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины, другую - на Пересопницкое Евангелие.

8. Самая демократическая Конституция

Из всех постсоветских республик Украина приняла Конституцию последней. А международное сообщество признало ее одним из самых демократичных в мире.

Действующий Основной Закон состоит из 15 глав и имеет 161 статью. Кстати, когда-то глав было 16, а сейчас после 6 главы идет сразу 8, потому что статью 7 "О прокуратуре" изъяли.

28 июня 1996 года в Верховной Раде на руки подняли Михаила Сироту (фото: rada.gov.ua)

9. Кого считают "отцом" Конституции

"Отцом" Конституции Украины считается народный депутат Михаил Сирота, возглавлявший Временную специальную комиссию по доработке проекта.

10. Депутаты работали 24 часа без перерывов

Верховная Рада Украины работала 24 часа без перерывов в день принятия Конституции. Голосовали отдельно за каждую статью.

"Есть Конституция!" - такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования и поздравил коллег. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. А после целых суток работы депутаты устроили себе небольшой банкет с шампанским и конфетами.