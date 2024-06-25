Вывесили над ратушей во Львове: когда и как впервые украинцы публично увидели сине-желтый флаг

Государственный флаг Украины - это две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цвета. История происхождения такого флага тянется с XVI века, но 25 июня 1848 его впервые публично вывесили над Львовской ратушей.

Что известно о возникновении сине-желтого украинского флага и когда он появился во Львове, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История возникновения украинского флага

Синий и желтый (золотой) цвет использовались еще на гербе Королевства Русского XVI века. Они были также на гербах русских земель, князей, шляхты и городов средневековья и раннего нового времени.

С XVI века казаки Войска Запорожского использовали в небольшом количестве флаги-хоругвы сине-желтых цветов, а уже с 1710 года - сине-желтые казацкие флаги стали преобладать среди казацких хоругви.

В основном флаги изготавливали из синего полотнища с нашитым на нем рыцарем в золотых или красных одеждах, с золотым орнаментом и арматурой. В 1803 году появился другой флаг - сине-желтый с красным крестом посередине. Это было знамя Черноморского казацкого войска.

Впервые вывесили на ратуше

А вот современный сине-желтый флаг был впервые зафиксирован 25 июня 1848 года во Львове. И случилось это после революции "Весна народов". Начало 1848 года в истории ознаменовалось рядом буржуазно-демократических революций во Франции, Италии, Германии, Австрии. Основной составляющей стали освободительные движения многих национально порабощенных народов Восточной и Центральной Европы.

13 марта на улицах Австрии выросли первые баррикады, а через несколько дней была провозглашена первая австрийская конституция в Вене.

Все революционные события придали размах национально-освободительному движению в Восточной Галичине. Правительство монархов Габсбургов вынуждено было окончательно ликвидировать барщину. Основой реформы был выкуп крестьянских земель государством, который крестьяне должны возместить в течение 40 лет.

19 апреля 1848 года львовские украинцы от имени всех украинцев Галичины подали на имя императора петицию с рядом дипломатических требований. Там отмечалось, что украинцы составляют часть великого славянского народа, что у них автохтоны в Галичине и имели когда-то государственную самостоятельность, ценят свою нацию и хотят ее сохранить. Также были следующие требования:

введение украинского языка в народных и высших школах

издание государственных законов на украинском языке, который должностные лица должны обязательно знать

уравнять в правах духовенство всех обрядов и предоставить украинцам доступ ко всем государственным учреждениям

В результате дальнейшего развития революции в Галичине возникли национально-политические организации. 2 мая 1848 представители демократических кругов украинства, в частности светской интеллигенции и греко-католического духовенства во главе с перемышльским епископом Григорием Ефимовичем, образовали во Львове Главную Руску Раду, которая стала первой украинской организацией.

Как постоянно действующий орган она должна представлять украинское население Восточной Галичины перед центральным правительством. Ее печатным органом стала "Заря Галицкая" - первая во Львове газета на украинском языке.

А 25 июня 1848 года по решению Главной Руской Рады над Львовской ратушей был вывешен сине-желтый флаг. Однако провисел он недолго - всего несколько дней.

Впоследствии польский Центральный национальный совет, который хотел, чтобы поляки и украинцы были вместе, выразила недовольство деятельностью Главной Руской Рады. Они протестовали против петиций, создавали свои организации и печатные издания.

В конце ГРР создала национальную гвардию, на Подкарпатье для борьбы с венгерскими отрядами – народную самооборону и батальон горных стрелков.

А в июне 1851 года деятельность Главной Руской Рады была прекращена.

Популярность флага стала больше

Однако флаг, который украинцы Королевства Галичина и Владимирии вывесили над Львовской ратушей как национальный флаг, начал приобретать популярность.

После Революции 1905 его начали использовать в Приднепровской Украине. А во время Украинской революции 1917-1921 годов этот флаг был государственным флагом Украинской Народной республики и Украинского государства.

1938-1939 - был флагом Карпатской Украины, в 1941 году - флагом Украинского Государства.

В советские времена сине-желтый флаг использовался подпольно, потому что в СССР каралось его использование - заключением на 2 года.

А в 1991 году, после распада СССР, флаг начал использовать как государственный флаг независимой Украины. В сентябре Президиум Верховной Рады юридически закрепил статус официального флага страны и назначил дату Дня Государственного флага - 23 августа.