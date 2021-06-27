Чому Конституція Пилипа Орлика знаходиться не в Україні: коли її можна буде побачити

Завтра, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Свято з'явилося після того, як 28 червня 1996 депутати Верховної Ради прийняли основний закон України. Але історія з конституцією почалася задовго до цього. 5 квітня 1710 гетьман Пилип Орлик підписав документ "Договори і Винесення Прав і вольностей Війська Запорозького", який увійшов в історію як "Конституція Орлика".

Детальніше про Конституцію Пилипа Орлика читайте в нашому матеріалі нижче.

Дана конституція була написана на латині і староукраїнською мовою. При цьому латиномовний документ знаходиться в Національному архіві Швеції. До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях.

Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим в сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав. Його готували для транспортування, але в силу певних обставин закопали.

Інша копія конституції староукраїнською мовою зберігається в Російському архіві давніх актів, її виявив київський історик Олександр Алфьоров у 2008 році. Копію цього архівного документа Алфьоров передав в Музей гетьманства в Києві. Зараз він з колегами переводить щоденники Пилипа Орлика.

Зазначимо, за словами президента Володимира Зеленського, Конституцію Пилипа Орлика латинською можна буде побачити в Києві під час святкування 30-річчя незалежності України 24 серпня 2021 року.

Титульна сторінка Конституції Пилипа Орлика староукраїнською мовою (фото: wikipedia.org)

У 2010 році на території Бендерської фортеці в Придністров'ї було встановлено пам'ятник Конституції Пилипа Орлика.

Пам'ятник Конституції Пилипа Орлика в Бендерській фортеці (фото: wikipedia.org)

У 2011 році у шведському місті Крістіанстад відкрили пам'ятник і меморіальну дошку Пилипу Орлику. Відкриття було присвячено до 300-ї річниці Конституції Пилипа Орлика та 15-й річниці сучасної Конституції України.

Пам'ятний знак Пилипу Орлику в м Крістіанстад, Швеція (фото: wikipedia.org)