Ограниченные сроки. Почему украинцы массово продают свои авто в Европе

Сколько можно пользоваться автомобилем на украинских номерах в Германии и как перерегистрировать автомобили – в материале.

С первых дней вторжения России немало украинцев, спасаясь от войны, выезжали в Европу на своих автомобилях. С лета прошлого года украинские водительские права признаются на всей территории ЕС. Также большинство стран ЕС позволили в первые месяцы украинцам свободно пользоваться авто на украинской регистрации, но это имеет и свои ограничения во времени.

Как рассказывают сами беженцы, в той же Германии многие украинцы переживают за то, что срок пользования авто может закончиться в ближайшее время, а официального консенсуса по этому вопросу еще нет. Поэтому немало украинцев начали продавить авто на украинской регистрации в ЕС или даже специально везут их для продажи в Украину.

TRAVEL РБК-Украина разбирался, почему так происходит и что нужно знать о сроках пользования украинскими авто в Германии.

Почему продают авто на украинской регистрации в ЕС

Еще в первые месяцы войны беженцам в Германии разрешили пользоваться автомобилем на украинских номерах без отдельной регистрации в течение 6 месяцев, далее этот срок продлили на год – с момента их приезда в страну. Недавно среди украинцев в стране стала распространяться информация, что этот срок истекает и авто нужно регистрировать, рассказывает РБК-Украина Людмила Жук. Она с мамой переехала в общину Карлсруэ на западе страны еще в начале вторжения РФ.

"Люди стали переживать из-за неопределенности, официальной информации на этот счет не видели, и начали появляться много объявлений о продаже авто на украинской регистрации. С продажей были проблемы – одним было дорого, другие не хотели брать, потому что все равно им так же надо было бы перерегистрировать этот автомобиль", – описывает она проблему.

Такие машины часто покупали посредники, чтобы потом снова завезти их обратно в Украину и там продать дороже. Или другие украинцы, готовые на них ездить внутри страны и перерегистрировать, говорит женщина.

"Люди столкнулись с тем, что такие авто пришлось продавать в Германии значительно дешевле, чем они стоили бы в Украине. Если публиковали объявления в группах для украинцев, их там начинали критиковать, мол, почему так дорого. Словом, у кого удавалось продать, у кого-то – нет”, – добавляет Людмила.

Фото: Беженцы продают автомобили на украинской регистрации в Германии (скриншот РБК-Украина)

Когда украинцам нужно перерегистрировать авто в Германии

Украинцы в Германии перерегистрируют свои автомобили через год пребывания в этой стране.

"На сегодняшний день нет новых решений на федеральном уровне. Соответственно все автомобили, находящиеся на территории ФРГ, после года пребывания должны быть перерегистрированы и стать на немецкий учет. Иначе вы рискуете получить штраф", – объясняют на Telegram-странице "Германия/Украина /Беженцы".

В официальном ответе Федерального министерства цифровых технологий и транспорта (BMDV) отмечается, что вопрос о регистрации автомобилей с украинскими номерами еще изучается.

В немецко-украинской ассоциации "Ukrainian Future" объясняют: перерегистрацию авто на украинских номерах в Германии делать нужно. Нет никаких исключений для украинцев, вроде тех, которые касаются водительских удостоверений.

Срок – когда истек год с момента въезда в Германию (обычно отталкиваются от даты получения вами 24 параграфа). При этом говорится, что точного разъяснения от власти нет.

"Важно понимать, что для владельцев украинских авто, находящихся в Германии по 24 параграфу, еще нет окончательного решения. Есть постановления общие. В разных федеральных землях трактуют эти постановления по-разному, они не содержат четких формулировок", – отмечают в ассоциации.

"24 февраля 2023 года прошел уже год, как первые беженцы прибыли в Германию. Среди них и множество тех, кто приехал на автомобиле или ввез автомобиль позже. Все они должны уже срочно заняться этим вопросом. Те, кто более трезво оценивал перспективу развития событий, своевременно вывез автомобиль обратно в Украину или передал его по поручению родственникам для пользования или продажи в Украине", – объясняют на странице сервисного центра для мигрантов ISCR.

Определенные изменения по срокам использования машин в Германии вводят на местном уровне. Так, недавно германская земля Саксонии-Ангальт на севере страны продлила срок использования автомобилей с украинской регистрацией. Украинцам, которые въехали в Саксонию-Ангальт, теперь разрешается пользоваться своими автомобилями два года с момента, когда они пересекли границу.

Фото: Для владельцев украинских авто, которые находятся в Германии по 24 параграфу, еще нет окончательного решения (Getty Images)

При этом использовать авто на украинской регистрации разрешается не дольше, чем до 1 апреля 2024 года. Обращаться за немецкой лицензией нет необходимости.

"Авто на украинской регистрации в ЕС мало кому нужны" – брокер

Многие наши граждане с началом полномасштабного вторжения выехали за границу на собственных автомобилях на украинской регистрации, говорит в комментарии РБК-Украина таможенный брокер Андрей Пинчук. Переоформление таких машин на европейские номера – непростая процедура, и не везде она хорошо урегулирована.

"Обычно авто проще продать в Украине, а в Европе купить другое. Это даже получится дешевле. Авто на украинских номерах в Европе продать сложно. Разве его купят украинцы, которые будут на нем возвращаться в Украину. Или максимум можно продать на какую-нибудь разборку на запчасти за низкую цену. Во-первых, Европе на авто и так не очень высокие цены, поэтому их везут как раз в Украину из Европы, а не обратно. Во-вторых, предложений на рынке авто в ЕС и так много, рынок перенасыщен. Там покупают прежде всего те авто, которые уже на европейской регистрации. Поэтому получается, что машины на украинских номерах там не нужны почти никому", – говорит он.

По словам таможенного брокера, когда автомобиль на украинской регистрации въезжает в Европу, это уже автоматически означает, что он там будет стоить дешевле.

"Например, мы купили машину в Европе на европейской регистрации за три тысячи долларов, растаможили, привези в Украину, уплатили за нее налоги. В Украине она уже стоит 5 тысяч. Если же мы привезем ее обратно в Европу, то тогда она будет стоить уже условно 2 тысячи. За 5 ее в Европе никто не купит, тем более если она на украинской регистрации. Для европейцев это будет иностранная регистрация, такая покупка не имеет для них никакого смысла", – объясняет Андрей Пинчук.

После отмены нулевой растаможки в прошлом году ввозить авто из Европы в Украину стало уже не так выгодно. И если вы хотите купить машину, чтобы ездить на ней в Украине, вместо завоза из ЕС целесообразнее покупать ее здесь, считает собеседник.

"На рынке в Украине также очень много предложений. Цены снижены, и часто авто можно купить дешевле, чем указано в объявлениях. Здесь покупать также лучше, потому что можно в любой момент приехать, посмотреть, проверить ее состояние. По цене будет не сильно отличаться от тех, которые нужно везти из ЕС и растаможивать", – говорит брокер.

Куда обращаться для регистрации авто в Германии и сколько это стоит

Для регистрации нужно обращаться в Zulassungsstelle (Straßenverkehrsamt) – это аналог украинского МРЭО, где ставят на учет, проверяют наличие техосмотра. Обязательно обращайтесь по своему месту регистрации.

Фото: В Zulassungsstelle нужно предоставить доказательство того, что автомобиль попал на таможенную зону Германии легально (Getty Images)

Украинцам нужно собрать документы из этого списка:

Ausländische Fahrzeugpapiere (укр.техпаспорт)

gültige Hauptuntersuchung (техосмотр/замеры выхлопных газов)

CoC-Bescheinigung (сертификат соответствия авто)

Zollbescheinigung (справка по таможне)

EvB. Nummer von der Versicherung – страхование

gültiges Ausweisdokument (AT или паспорт)

счет в германском банке, с которого потом снимут транспортный налог.

С этим в Zulassungsstelle выдадут новый немецкий техпаспорт и номера.

К слову, в Zulassungsstelle нужно предоставить доказательство того, что автомобиль попал на таможенную зону Германии легально. Это доказательство нужно получить у таможни (Zollamt).

Чтобы не платить 29% растаможки, в течение года с момента регистрации следует подать заявление о том, что авто является имуществом переселенца на ПМЖ в Германию (Übersiedlungsgut). Тогда освободят от уплаты пошлины, но продать автомобиль нельзя будет в течение 1 года. К заявлению (Antrag 0350) следует добавить копию загранпаспорта, техпаспорта, немецкого пластика, подтверждение регистрации (Meldebescheinigung). Авто должно быть доступно для проверки VIN кода.

"Также у таможни возникает вопрос, каким образом вы передвигались по Германии на этом авто. Ведь если вы подали заявление на вид на жительство, а $24 является именно его разновидностью, вы автоматически должны заявить таможенникам ваше авто как можно скорее. Если этого не сделали – это нарушение закона называется Die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen.В идеальном случае попросят уплатить транспортный налог (Kfz-Steuer) за период с момента регистрации по п24. Но были и случаи, выписывавшие большие штрафы", – предупреждают беженцев в ассоциации.

Стоимость регистрации зависит от каждого частного случая. Страхование можно посмотреть на сервисах сравнения услуг, как Verivox или Check24.

Рассчитать транспортный налог можно на сайте. CoC-сертификат – от 50 до 200 евро через дилеров. Техосмотр при наличии СоС – 70-150 евро, без сертификата – может быть очень дорого. Финальная регистрация в Zulassungsstelle – 50-70 евро включительно с номерами.

Фото: Рынок авто в Европе перенасыщен, а европейцам нет смысла покупать авто на украинских номерах, считает брокер (unsplash.com)

В целом процедура может занять 2 недели. Украинские номера заберут, но техпаспорт оставят владельцу.

"В некоторых случаях могут пытаться его повредить (отрезать уголок), но нужно настаивать на том, что вы собираетесь возвращаться, снимать авто с немецкого учета, и тогда вам потребуется действительный невредимый техпаспорт для пересечения границы и последующего пользования авто", – советуют волонтеры ассоциации.

Беженцы повторно ввозят авто в Украину для продажи

Некоторые украинцы, выехав в Европу на автомобиле с украинской регистрацией, через некоторое время везут их продавать в Украину, чтобы не терять средства. Киевлянка Светлана Ещенко уехала на своем автомобиле в Гамбург в первые дни вторжения РФ. Дальше пользовалась им в стране. Но, понимая, что разрешение будет действовать не годами, решила продать машину.

"Тогда никто не думал, нужно ли будет регистрировать в Европе машину. Мы с дочерью просто взяли пару сумок, сели в автомобиль и уехали. Потом свободно ездили на нем в Германии, все без проблем. Из-за того, что мы пока планируем оставаться здесь, машину решили продать. У меня Toyota Yaris 2012 года. Понимала, что на украинской регистрации выгодно не продам, но хоть попробовала", – рассказывает она РБК-Украина.

Выставила цену в 6 тысяч долларов и начала распространять объявления о продаже в профильных Facebook-группах.

"Начали звонить перекупщики. Сильно занижать цену. Я и так покупала в Украине авто за 9 тысяч долларов, продавала за 6, состояние – идеальное Узнала, наши посредники так работают и сейчас – покупают дешево, и продают в Украине. Подумала, а почему мне бы самой так не сделать? Отвезла ее в Украину и довольно быстро продала за 8000. Потом в Германии купила другую, на европейской регистрации. На самом деле многие украинцы так делали – возили машину продавать в Украину. Но немцы позволяют ездить на украинских номерах и дальше, поэтому сильно спешить я бы не советовала", – советует Светлана.

Хотя консерсуса по срокам пользования автомобилями на украниской регистрации в Германии пока нет, беженцам советуют все же регистрировать авто, чтобы избежать штрафов в будущем.

Ранее мы писали, что нужно знать о сроках пребывания авто на украинских номерах в Польше и какие требования к украинским автомобилистам в этой стране.

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