10 самых красивых цветов, которые следует посадить осенью

Осень - это прекрасное время для подготовки сада к предстоящему сезону. Если вы хотите, чтобы ваш сад радовал глаз ярким цветением с первых дней весны, то именно осенью стоит позаботиться о посадке цветов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие растения не ждут летнего тепла и начинают цвести уже с ранней весны, поэтому осенью необходимо высадить именно такие цветы.

Какие цветы можно сажать осенью

Основными растениями, сажающими осенью, являются луковичные. Однако не только они заслуживают вашего внимания.

На самом деле осенью высаживают не только луковичные цветы. Это отличная пора для распределения и пересадки корневищ пионов, дельфиниумов, люпинов, дицентров, альпийской астры.

Также можно высевать под зиму семена холодостойких культур, таких как лаватера, космея, астры, календула, кларкия, годеция. Вот несколько популярных цветов для осенней посадки:

Тюльпаны - начинают цвести одними из первых, украшая сад яркими красками весной.

- начинают цвести одними из первых, украшая сад яркими красками весной. Нарциссы - радуют своим нежным ароматом и красивыми цветками в начале весны.

- радуют своим нежным ароматом и красивыми цветками в начале весны. Крокусы - небольшие яркие цветы, появляющиеся, как только сходит снег.

- небольшие яркие цветы, появляющиеся, как только сходит снег. Гиацинты - душистые цветы, которые цветут чуть позже крокусов и украшают сад пышными соцветиями.

- душистые цветы, которые цветут чуть позже крокусов и украшают сад пышными соцветиями. Рябчики - яркие декоративные цветы, придающие саду экзотический вид.

- яркие декоративные цветы, придающие саду экзотический вид. Пионы - их корневища рассаживают осенью, чтобы наслаждаться их роскошным цветением летом.

- их корневища рассаживают осенью, чтобы наслаждаться их роскошным цветением летом. Дельфиниумы - осенью их корневища распределяют для будущего роста и пышного цветения.

- осенью их корневища распределяют для будущего роста и пышного цветения. Люпины - красивые многолетние растения с длинными соцветиями, прекрасно дополняющие садовые композиции.

- красивые многолетние растения с длинными соцветиями, прекрасно дополняющие садовые композиции. Астры - высевают под зиму, чтобы летом и осенью любоваться их разноцветными цветами.

- высевают под зиму, чтобы летом и осенью любоваться их разноцветными цветами. Календула - ярко-оранжевые цветы, которые цветут до самой осени.

Нарциссы - весенние цветы, которые порадуют вас уже в апреле (фото: Freepik.com)

Выбор посадочного материала

Ключом к хорошему цветению является качественный посадочный материал. При покупке луковиц обращайте внимание на их внешний вид: они должны быть здоровыми, без повреждений, твердыми на ощупь и однородного цвета.

Избегайте приобретения луковиц с проросшими корнями, поскольку они могут быть повреждены при посадке, что окажет негативное влияние на развитие растения.

Луковицы, купленные в закрытой упаковке, следует хранить в бумажных пакетах или картонных коробках для обеспечения доступа воздуха к моменту высадки.

Как выбрать место для посадки луковичных цветов

Луковичные растения имеют особенность - после цветения их надземные части засыхают, и на клумбах могут появляться пустоты. Поэтому следует заранее планировать, где посадить эти цветы.

Чаще их высаживают на клумбах с многолетними растениями, которые разрастаются летом и скрывают эти места своими листьями. Также луковичные хорошо чувствуют себя на газонах, бордюрах, альпийских горках или в садовых контейнерах.

Главное - выбирать для них хорошо освещенные места, поскольку луковичные цветы любят солнце.

Посадка осенью поможет цветам за зиму хорошо укорениться (фото: Freepik.com)

Подготовка почвы для луковичных цветов

Для луковичных растений необходимо подготовить рыхлую, легкую и плодородную почву с хорошим дренажем. Если участок расположен в низине, лучше избегать посадки там, поскольку луковицы могут загнить из-за застойной воды.

Перед посадкой следует перекопать землю и внести удобрения - органические (перегной) или минеральные. Если почва слишком кислая, добавьте известь или золу.

Как правильно высаживать луковичные осенью

Высаживать луковичные цветы нужно за месяц до наступления стойких заморозков. Лучшими условиями для этого температура воздуха около 7-10°С и почвы 5-7°С.

Например, тюльпаны сажают с середины сентября до середины октября, нарциссы и крокусы - с середины сентября, а гиацинты - в конце сентября до середины октября.

Луковицы высаживают на глубину, равную трем их высотам, а для нарциссов и гиацинтов - двум.