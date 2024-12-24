Какой телефон Android стал лучшим в 2024 году: результаты впечатляют
В 2024 году на рынке Android-смартфонов произошло немало интересных событий, и теперь настало время подвести итоги. После тщательного голосования среди поклонников технологий был выбран лучший телефон Android.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.
После проведения голосования, организованного новостным изданием 9to5Google, был определен явный победитель в категории "Лучший Android-смартфон 2024 года”.
Ожидаемо, смартфоны из серии Pixel 9 заняли лидирующие позиции, получив звание "Лучшего Android-смартфона 2024 года”.
Pixel 9 Pro в новом форм-факторе оказался победителем, лишь немного обогнав крупный Pixel 9 Pro XL. Компактный флагман Pixel, первый такого размера со времен Pixel 5, заслужил высокую оценку.
Серия Pixel 9 в целом получила широкое признание, что неудивительно, учитывая частое внимание к продукции Google. Более половины всех голосов были отданы этим моделям:
- Pixel 9 - 6,89 процентов
- Pixel 9 Pro - 23,78 процента
- Pixel 9 Pro XL - 22,07 процента
- Pixel 9 Pro Fold - 2,99 процента
Линейка Pixel 9 (фото: 9to5Google)
Неожиданным результатом стало активное участие фанатов Sony Xperia, которые обеспечили Xperia 1 VI третье место в рейтинге лучших Android-смартфонов 2024 года с более чем 12 процентов голосов. Основная претензия к Xperia заключается в том, что смартфоны Sony получают недостаточное внимание в маркетинге как до, так и после запуска.
Этот смартфон - один из немногих Android-устройств, сохранивших 3,5-мм разъем для наушников, расширение памяти microSD и другие функции, которые многие производители отказались использовать много лет назад.
Это поистине энтузиастский телефон, который заслуживает места среди лучших устройств года за внимание к своей аудитории.
Этого хватило, чтобы опередить Galaxy S24 Ultra, который также был сильным кандидатом на звание лучшего Android-смартфона 2024 года. Флагман Samsung получил всего 11,53 процентов голосов.
На пятом месте оказался OnePlus 12 с 4,63 процента голосов. Разрыв довольно значительный, и на вершине оказалось лишь четыре основных претендента.
Самым низким рейтингом обладал Xiaomi Mix Fold 4. Этот складной смартфон получил всего 0,02 процента, что, впрочем, объяснимо, поскольку он доступен только в Китае.
- Google Pixel 9 Pro - 23,78 процента
- Google Pixel 9 Pro XL - 22,07 процента
- Sony Xperia 1 VI - 12,35 процента
- Samsung Galaxy S24 Ultra - 11,53 процента
- Google Pixel 9 - 6,88 процента
- OnePlus 12 - 4,63 процента
- Google Pixel 9 Pro Fold - 3,02 процента
- Samsung Galaxy S24 / 24+ - 3,02 процента
- Google Pixel 8a - 2,42 процента
- Другие - 1,90 процента
- Honor Magic V3 - 1,11 процента
- Xiaomi 14 Ultra - 1,06 процента
- Oppo Find X8 Pro - 0,90 процента
- Honor Magic 6 Pro - 0,86 процента
- Samsung Galaxy Z Fold 6 - 0,83 процента
- OnePlus 12R - 0,79 процента
- Nothing 2a - 0,60 процента
- Samsung Galaxy A55 - 0,46 процента
- Motorola Razr Plus (2024) - 0,44 процента
- Nothing 2a Plus - 0,44 процента
- Samsung Galaxy S24 FE - 0,42 процента
- Samsung Galaxy Z Flip 6 - 0,29 процента
- Motorola Razr (2024) - 0,13 процента
- Xiaomi Mix Flip - 0,04 процента
- Xiaomi Mix Fold 4 - 0,02 процента
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