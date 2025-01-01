7 лучших сериалов января 2025, которые нельзя пропустить

Январь - идеальный месяц для просмотра сериалов: уютные вечера дома, горячий чай и теплый плед создают отличную атмосферу для новых историй. В 2025 году выйдет немало свежих премьер, которые стоит добавить в свой список must-watch.
От захватывающих триллеров до романтических драм - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из 7 лучших сериалов января, которые подарят вам незабываемые эмоции и яркие впечатления!
События разворачиваются вокруг Шерлока Холмса, который после многих лет одиночества неожиданно узнает о существовании своей взрослой дочери. Она унаследовала от отца его острый ум, наблюдательность и любовь к загадкам, но имеет собственный стиль и подход к решению дел.
Вместе они образуют уникальный тандем, расследуя сложные преступления в Лондоне современности.
Постер к фильму "Шерлок и дочь"
Говорят, что во время разлуки стоит разорвать все связи, но прошлое часто возвращается, особенно когда в твоей жизни все идет как нельзя лучше. Именно это происходит с детективом Кэт Донован (Розалинд Элизар), которая неожиданно находит профиль своего пропавшего жениха Джоша (Эшли Уолтерс) в приложении для знакомств. И это спустя 11 лет после его исчезновения.
Сериал, созданный по мотивам бестселлера Харлана Кобена, который также выступил продюсером проекта, пробудит технофобию даже у самых ярых сторонников онлайн-знакомств.
21 декабря 1988 года рейс авиакомпании Pan American, следовавший из Лондона в Нью-Йорк, так и не добрался до места назначения. Обломки самолета были найдены неподалеку от шотландского города Локерби. Следователи предположили, что организатором теракта мог быть ливийский лидер Муаммар Каддафи. Однако из-за отсутствия убедительных доказательств обвинение было выдвинуто против Абдельбасета Али Махмеда аль-Меграхи.
Не удовлетворяясь официальной версией, отец одной из погибших пассажирок, английский врач Джим Свайр, решает провести собственное расследование, чтобы выяснить истину.
Представьте ситуацию, где вашего биологического ребенка воспитывает другая семья, а вы, взамен, ухаживаете за чужим. Кажется, это напоминает сюжет индийских мелодрам? Отнюдь! На этот раз события основаны на реальных фактах.
В сериале "Играем честно" авторы переписали имена персонажей и предложили собственный взгляд на то, как может завершиться эта история. События набирают обороты, когда все герои решают жить вместе, и одна из пар начинает шантажировать другую, преследуя собственные интересы.
Во втором сезоне мистического сериала "Мейфейрские ведьмы" Александра Даддарио снова играет роль Роуэн Филдинг, которая обладает паранормальными способностями. Если раньше она сомневалась в существовании черной магии, то теперь вынуждена использовать свои силы, чтобы защитить своего ребенка, ставшего воплощением демона Лешера. Для фанатов классических фильмов, таких как "Омен" и "Ребенок Розмари", этот сериал будет обязательным к просмотру.
Дата выхода: 17 января
Сериал следит за командой разработчиков видеоигр, которые создают новые миры, разрабатывают персонажей и придумывают захватывающие истории. Однако самые интенсивные противостояния происходят не в виртуальных вселенных, а в реальном офисе.
Ранее мы делали подборку из 5 драматических сериалов, с которыми вы забудете о сне.
Кроме этого, недавно вышла подборка, в которую вошли сериалы с закрученным сюжетом.