6 сериалов, от которых голова идет кругом. Будут держать в напряжении вплоть до финала

Если вы хотите посмотреть сериал, который поразит невероятным сюжетом и заставит затаить дыхание, вам идеально подойдут мистические истории. Они могут быть детективными и даже жуткими.

"Грешница" (Грешники)

Эта детективная драма расскажет вам о женщине, которая никогда не подозревала, что в ее жизни было что-то особенное. Сын, маленький городок, рутина - ничего, что вызвало бы любопытство. Но есть странные воспоминания, которые не дают главной героине понять, что же скрывает ее прошлое.

"Тьма"

Все начинается с мистического исчезновения. Подростка ищут все, а его друзья настолько обеспокоены инцидентом, что забывают о собственной безопасности. Они окажутся в лесу, который скрывает нечто ужасное. И выжить смогут не все.

"Призраки дома на холме"

История создания этого сериала может напугать, особенно когда вы узнаете о ней в начале просмотра первого эпизода. Автор романа, по которому сняли этот триллер, описывал события, которые вспомнил из своего детства. Когда-то он жил в очень жутком доме, там даже погиб человек.

"Зло"

А этот сериал понравится всем, кто любит триллеры и детективы. В центре сюжета психолог и журналистка, которые вместе должны расследовать очень мистическое событие. Но сможет ли скептик понять потустороннее?

"Темная материя"

Мистический детектив расскажет о мужчине, который окажется в альтернативном мире. Он попадет туда случайно, но сможет ли вернуться к реальной жизни? Главный герой даже не подозревает, какие приключения и опасности его ждут.

"Касл-Рок"

Психологический триллер будет держать вас в напряжении с первой серии и до последнего кадра. Сюжет сосредоточен вокруг борьбы тьмы со злом, но вы не сумеете спрогнозировать, чем все это закончится. Готовьтесь удивляться!