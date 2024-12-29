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5 драматических сериалов, с которыми вы забудете о сне. "Затягивает" с первых эпизодов

Воскресенье 29 декабря 2024 20:01
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5 драматических сериалов, с которыми вы забудете о сне. "Затягивает" с первых эпизодов Что посмотреть, если хочется поплакать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете интересную мелодраму, но уже устали пересматривать "Отчаянных домохозяек" и "Почему женщины убивают", вам точно стоит присмотреться к сериалам о дружбе, любви и женщинах. И таких вариантов немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 сериалов на вечер, которые действительно интересные и достойны внимания.

"Мертв для меня"

Сериал о вдове, которая потеряла мужа в жуткой аварии. Она обижена на весь мир и не может простить смерть любимого. В поисках утешения главная героиня отправится в группу поддержки, где среди других скорбящих встретит женщину, с которой очень сблизится. Однако новая подруга скрывает особый секрет.

"Сладкие магнолии" (Милые магнолии)

А этот сериал расскажет о трех лучших подругах. Они знакомы с детства и привыкли переживать все события, радостные или веселые, вместе. И в один момент они решатся на очень смелую авантюру.

"Переулок светлячков"

Трогательная драма с непростым сюжетом расскажет о двух подругах. Сериал построен так, что вы будете знакомиться с прошлым главных героинь и сразу же видеть, что с ними стало потом. К чему приведет дружба двух женщин с непростыми историями?

"Вирджин-Ривер"

Мелодрама о любви и новой жизни, которую так жаждет получить главная героиня, "затянет" вас с первых серий. Она пытается сбежать от проблем и залечить раны, он - даже не подозревает, что станет главным мужчиной в ее истории.

"Джинни и Джорджия"

Этот сериал расскажет о матери двух детей. Главная героиня вынуждена не только переживать трудные времена, а еще и пытаться найти общий язык с дочерью-подростком. История трогательная, немного грустная, но очень реалистичная.

К слову, ранее мы уже называли 5 фильмов о дерзких ограблениях.

Кроме этого, недавно вышла подборка, в которую вошли сериалы с закрученным сюжетом.

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