7 найкращих серіалів січня 2025, які не можна пропустити

Шерлок та дочка

Дата виходу: 1 січня

Події розгортаються навколо Шерлока Холмса, який після багатьох років самотності несподівано дізнається про існування своєї дорослої дочки. Вона успадкувала від батька його гострий розум, спостережливість і любов до загадок, але має власний стиль та підхід до розв’язання справ.

Разом вони утворюють унікальний тандем, розслідуючи складні злочини в Лондоні сучасності.

Постер до фільму "Шерлок і донька"

Сумую за тобою

Дата виходу: 1 січня

Кажуть, що під час розлуки варто розірвати всі зв’язки, але минуле часто повертається, особливо коли у твоєму житті все йде якнайкраще. Саме це стається з детективом Кет Донован (Розалінд Елізар), яка несподівано знаходить профіль свого зниклого нареченого Джоша (Ешлі Уолтерс) у додатку для знайомств. І це через 11 років після його зникнення.

Серіал, створений за мотивами бестселера Харлана Кобена, який також виступив продюсером проєкту, пробудить технофобію навіть у найпалкіших прихильників онлайн-знайомств.

Локербі: У пошуках правди

Дата виходу: 2 січня

21 грудня 1988 року рейс авіакомпанії Pan American, який прямував з Лондона до Нью-Йорка, так і не дістався до місця призначення. Уламки літака були знайдені неподалік шотландського міста Локербі. Слідчі припустили, що організатором теракту міг бути лівійський лідер Муаммар Каддафі. Однак через відсутність переконливих доказів звинувачення було висунуто проти Абдельбасета Алі Махмеда аль-Меграхі.

Не задовольняючись офіційною версією, батько однієї із загиблих пасажирок, англійський лікар Джим Свайр, вирішує провести власне розслідування, аби з’ясувати істину.

Граємо добре

Дата виходу: 2 січня

Уявіть ситуацію, де вашу біологічну дитину виховує інша родина, а ви, натомість, доглядаєте чужу. Здається, це нагадує сюжет індійських мелодрам? Аж ніяк! Цього разу події засновані на реальних фактах.

У серіалі "Граємо чесно" автори переписали імена персонажів і запропонували власний погляд на те, як може завершитися ця історія. Події набирають обертів, коли всі герої вирішують жити разом, і одна з пар починає шантажувати іншу, переслідуючи власні інтереси.

Мейфейрські відьми, 2-й сезон

Дата виходу: 5 січня

У другому сезоні містичного серіалу "Мейфейрські відьми" Олександра Даддаріо знову грає роль Роуен Філдінг, яка володіє паранормальними здібностями. Якщо раніше вона сумнівалася в існуванні чорної магії, то тепер змушена використовувати свої сили, аби захистити свою дитину, що стала втіленням демона Лешера. Для фанатів класичних фільмів, таких як "Омен" та "Дитина Розмарі", цей серіал буде обов'язковим до перегляду.

Дата виходу: 17 січня

Мітичний квест, 4 сезон

Дата виходу: 29 січня

Серіал слідкує за командою розробників відеоігор, які створюють нові світи, розробляють персонажів і вигадують захопливі історії. Проте найінтенсивніші протистояння відбуваються не у віртуальних всесвітах, а в реальному офісі.