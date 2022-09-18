10-річний український школяр отримав листа від Єлизавети II: що в останньому посланні (фото)

Єлизавета II славилася своєю відкритістю та завжди відповідала на листи дітей з України. Незадовго до своєї смерті 96-річна королева Великої Британії з вдячністю відповіла 10-річному школяру з Українки під Києвом, який відправив монарху намальований портрет із вітаннями.

Про це передали на Facebook-сторінці міськради Українки " Українська громада ".

Максим Геря, учень Академічного ліцею №1, дуже цікавився Єлизаветою II та намагався більше дізнатися про персону британської королеви. Хлопчик багато читав про монарха та малював її.

І ось один із таких портретів вирішив відправити Єлизаветі II особисто, додавши лист-вітання королеві з нагоди 70-річчя її правління.

10-річний школяр з Українки написав Єлизаветі II та отримав від королеви відповідь (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

"24 серпня, зовсім несподівано, напередодні свого дня народження, Максим отримав омріяний лист-відповідь, який збереже на все своє життя. Адже це не тільки пам'ять про сам лист від королеви, а й відтепер - пам'ять про те, що він встиг отримати його від справжньої легенди, яка нещодавно пішла з життя", - йдеться в публікації.

Також показано фото цього листа. Ось що говориться в тесті листа: "Переказую вам свою вдячність за ваше люб'язне послання з нагоди Сімдесятої річниці мого сходження на престол".

10-річний Максим з Українки отримав від королеви Єлизавети II відповідь на свій лист (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)