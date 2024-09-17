10 крутых игр для MacBook, в которые стоит поиграть сегодня

MacBook - это не просто рабочий ноутбук, но и отличное устройство для гейминга, особенно если вы знаете, какие игры выбрать. Сегодня на macOS доступен широкий ассортимент игр, способных удовлетворить любые вкусы

Про 10 лучших игр, которые стоит попробовать на MacBook уже сегодня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на игровую платформу Gamegatehq .

Игры-стрелялки

Fortnite

Многопользовательский шутер, в котором разворачивается нешуточная борьба за выживание. Исследуйте территорию и собирайте ценные ресурсы, затем используйте их в сражениях с зомби или для уничтожения конкурентов в режиме королевской битвы. Нравится вам это или нет, в конце останется только один победитель.

Fortnite (фото: TechRadar)

STRAFE

Хардкорный шутер с элементами рогаликов, где каждый уровень - сплошная мясорубка в лучших традициях жанра. Стилизованная под Quake 2 и других представителей олимпа шутеров того времени, игра требует таких же остро отточенных рефлексов и не прощает ошибок: после смерти все придется начинать сначала.

STRAFE (фото: Steam)

Superhot

Очень необычный шутер, в котором время движется вместе с игроком. Стоя на месте, вы можете обдумать свой следующий выстрел и спланировать, что делать дальше.

Спартанский визуальный стиль не отвлекает от происходящего, позволяя лучше сосредоточиться и наслаждаться кинематографическим действием, заполняющим каждую секунду боя.

Superhot (фото: Eurogamer)

Ролевые игры

Diablo 3

Третья часть легендарной игры, давшей жизнь целому жанру. Как и в первых двух частях, здесь игрокам предстоит сражаться с ордами монстров из Подземного мира во имя спасения. Благодаря новым классам персонажей и значительно расширенной сетке навыков, стало еще больше методов казни, что не может не радовать.

Diablo 3 (фото: WIRED)

Pillars of Eternity II

Продолжение завораживающей фэнтезийной RPG с детализированным открытым миром и нелинейным геймплеем. Соберите команду и отправляйтесь на собственном корабле в Архипелаг Дэдфайр, чтобы найти и предать суду беглого Бога, который бросил вас на произвол судьбы у порога смерти.

Pillars of Eternity II (фото: Steam)

Torment: Tides of Numenera

Идеологический последователь культовой игры Planescape: Torment, с которой игра имеет много общего, от глубокого сюжета с акцентом на диалоги до бессмертного главного героя.

Исследуйте безумный мир в компании необычных спутников, с которыми вы можете принять участие в уникальных сражениях, и попытайтесь выяснить, что такое смысл жизни.

Torment: Tides of Numenera (фото: Play Station Store)

The Banner Saga 3

Конец яркой и глубокой саги о злоключениях викингов с тактическим геймплеем и пошаговыми боями. Спасаясь от конца света, вам предстоит провести большой отряд через череду сложных испытаний и, наконец, найти источник всепоглощающей Тьмы, чтобы спасти мир от окончательного уничтожения.

The Banner Saga 3 (фото: Steam)

Экшн

Deus Ex: Mankind Divided

Драматический триллер с элементами стелса о будущем мире, где каждый может стать суперменом, модифицируя собственное тело. Играя за Адама Дженсена, главного героя, вы должны раскрыть ужасающий всемирный заговор.

В вашем распоряжении целый арсенал современного оружия и, что еще важнее, механические аугментации, которые предоставляют колоссальные возможности.

Deus Ex: Mankind Divided (фото: WIRED)

Dead Cells

Динамичный экшен-платформер с процедурно генерируемыми уровнями и нелинейным геймплеем, созданный по канонам жанров рогаликов и метроидвании. Помогите главному герою сбежать из замка, исследуя бесконечные лабиринты уровней с опасными врагами и ловушками.

Dead Cells (фото: Nintendo)

Cuphead

Невероятно сложный и столь же прекрасный по визуальной и игровой составляющей платформер про антропоморфные кубки, которые должны самому Дьяволу. Чтобы спасти свои души, героям нужно пройти по сказочному миру и выбить плату из многочисленных должников дьявольского казино. Однако все они - матерые боссы уровней и так просто к ним не подберешься.

Cuphead (фото: CNET)