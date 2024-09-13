В нее тапали все. Одна из самых популярных игр всех времен возвращается на iOS и Android спустя 10 лет

Группа фанатов объявила о возвращении знаменитой игры Flappy Bird. Они получили права на нее и планируют выпустить обновленную версию на Android и iOS в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Однако неясно, является ли оригинальный создатель Flappy Bird, Дунгуен Нгуен, частью повторного запуска игры. Flappy Bird Foundation заявила, что приобрела права на игру у Gametech, LLC, которая не связана с Нгуеном.

После внезапного закрытия Flappy Bird в 2014 году клоны начали наводнять магазины приложений, в то время как компании пытались захватить его товарный знак. Несмотря на то, что Нгуен выразил интерес к повторному запуску игры в то время, правила App Store от Apple могли помешать ему сделать это.

Согласно правилам, разработчики теряют права собственности на название приложения, когда они удаляют его, и они не могут повторно запустить его под тем же именем, если другой разработчик использует его.

Хотя новая игра будет включать в себя оригинального персонажа Flappy Bird, будущие обновления будут представлять новые игровые режимы, персонажей и "массивные многопользовательские испытания".

Новый веб-сайт Flappy Bird показывает, чего мы можем ожидать, с новым режимом “соперники", где вы можете бросить вызов 99 игрокам, и другим, в котором вы стреляете птицами через баскетбольные кольца. Есть также несколько новых персонажей, таких как пингвин Peng и радужный мохак-спортивный Quirky.