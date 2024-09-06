Погрузитесь во Вторую мировую войну. 12 лучших военных игр на ПК в 2024 году

Вторая мировая война остается одной из самых масштабных и драматических страниц в истории человечества, и военные игры на эту тему продолжают захватывать геймеров по всему миру. Они позволяют пережить легендарные битвы, стратегически управлять армиями и испытать военные действия из первых рук.

Про 12 лучших военных игр на ПК, которые перенесут вас в эпицентр Второй мировой войны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals , который предоставляет лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Blitzkrieg 3

Blitzkrieg 3 выделяется как одна из лучших стратегических игр Второй мировой войны, предлагая игрокам захватывающий опыт в бурном ландшафте Второй мировой войны. Благодаря своему захватывающему сочетанию исторической точности и стратегической глубины эта игра привлекает как опытных любителей стратегии, так и новичков.

Выбирайте между командованием многочисленными фракциями США, СССР или Германии, каждая из которых предлагает свои преимущества и вызовы. Это побудит вас исследовать различные стратегии и стили игры, сохраняя каждую кампанию свежей и интересной.

Игра включает более 60 тщательно разработанных исторических миссий, позволяя вам пережить ключевые сражения и кампании. При этом каждая миссия разработана для того, чтобы проверить ваши тактические навыки и потребовать от вас критически мыслить, чтобы адаптироваться и выжить в динамичных условиях поля боя.

Blitzkrieg 3 (фото: GG.deals)

Серия игр Call of Duty

Если вы жаждете адреналина и захватывающей графики, попробуйте CoD: Vanguard или CoD: WWII. Оба имеют кампанию, мультиплеер и режимы зомби, гарантируя, что вы и ваша команда получите свои деньги сполна, опробовав различные стили.

Если вас не отпугивают устаревшие визуальные эффекты, CoD: World at War будет идеальным для вас. Это один из редких примеров в франшизе, когда атмосферный режим кампании полностью затмевает мультиплеер.

Через призму двух рядовых солдат игра знакомит игроков с двумя параллельными сюжетными линиями, разворачивающимися на Тихоокеанском театре и Восточном фронте.

Call of Duty: WWII (фото: GG.deals)

Battlefield V

Еще одна франшиза, которую нельзя упускать из виду, - это Battlefield. Пятая часть серии предлагает несколько многопользовательских режимов в дополнение к кампании.

Впервые в истории франшизы она также включает в себя королевскую битву. Что касается сюжета, то интересно, что он следует судьбе нескольких персонажей вместо одного, что делает его захватывающим.

Независимо от того, какой игровой режим вы выберете, Battlefield 5 ориентирован на масштабные сражения. Игроки будут иметь доступ к обширному арсеналу оружия. Также доступны такие транспортные средства, как танки и самолеты. Выбор варьируется от исторических моделей до редких прототипов.

Battlefield V (фото: GG.deals)

Foxhole

Foxhole - это многопользовательский шутер с видом сверху, в котором игроки не только сражаются, но и выполняют различные логистические задачи. Они включают сбор материалов, производство и доставку оборудования, а также строительство зданий.

Хотя игра не происходит во время Второй мировой войны, технологический уровень был очень похож. Игра включает две противоборствующие фракции: Варденов и Колонистов. Вы должны раскрыть свой тактический потенциал, чтобы склонить чашу победы в пользу своей стороны.

Foxhole (фото: GG.deals)

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV - это грандиозная стратегическая игра о Второй мировой войне на ПК. Вы контролируете все, от расположения фабрик до технологического развития, армии и политики. Возможности безграничны, даже когда дело доходит до выбора страны для игры.

Однако только у горстки стран есть свои уникальные деревья фокуса для прохождения, наиболее важными аспектами которых являются политическое и идеологическое развитие. Вы можете взять их в любом направлении и создать альтернативную историю!

Все это звучит чрезвычайно увлекательно и одновременно пугающе. Будьте готовы потратить некоторое время на чтение вики-страницы игры для получения каких-либо советов.

Hearts of Iron IV (фото: GG.deals)

Hell Let Loose

Игра, которая фокусируется на многопользовательском режиме, который может отразить реальные поля битвы того времени, поскольку карты в Hell Let Loose основаны на правдивых данных. Вы можете выбрать из 14 различных классов, а затем погрузиться прямо в одно из культовых полей битвы, от Омаха-Бич до Сталинграда.

Игра также передает реалистичное изображение боя. Вот почему роли, которые вы с вашими друзьями выбираете, имеют решающее значение для победы над другой стороной; часто бывает так, что вместо атаки вы проводите многочисленные отвлекающие маневры, прежде чем наконец атаковать врага.

Это практически симулятор войны, который учитывает множество факторов.

Hell Let Loose (фото: GG.deals)

UBOAT

UBOAT - это недавно выпущенная игра о Второй мировой войне, которая возрождает жанр симуляции, погружая вас на борт захватывающей и детальной немецкой подводной лодки.

Разработанная Deep Water Studio, она сочетает в себе механику выживания с тактическим геймплеем.

Уделяя особое внимание реализму с его сложной системой повреждений и управления экипажем, вам нужно будет научиться ориентироваться в коварных водах Атлантики, одновременно управляя ресурсами, моралью экипажа и техническими аспектами вашей подводной лодки.

В дополнение к широким возможностям настройки как подводных лодок, так и экипажа, внимание к деталям в дизайне игры создает богатую и захватывающую среду, которая одновременно затягивает и пугает.

UBOAT предлагает уникальный опыт, позволяющий погрузиться в атмосферу подводной войны и почувствовать себя настоящим командиром немецкой субмарины.

UBOAT (фото: GG.deals)

Sniper Elite 5

Разработчики серии Sniper Elite понимают, что делает франшизу великой и что могло бы сделать ее еще лучше. Все это объединяется в этом стелс-шутере, действие которого происходит во Франции в конце Второй мировой войны.

Обширный выбор снайперских винтовок, пулеметов, дробовиков и взрывчатых веществ дает вам еще большую гибкость в выполнении миссий. Но ничто не сравнится с удовлетворением от завершения кампании только с помощью стелса.

Игра также включает режим "Invasion", где вы можете сыграть в роли немецкого снайпера для разнообразия.

Sniper Elite 5 (фото: GG.deals)

Steel Division 2

Что касается стратегических игр, Steel Division 2 является одной из лучших игр о Второй мировой войне. Благодаря масштабируемому движку вы можете четко видеть разворачивающиеся битвы на Восточном фронте в деталях, когда вы приближаетесь к отдельным подразделениям. Игра также включает в себя 600 единиц техники и 25 карт.

В каждой сессии у вас могут быть танки, пехотные войска, артиллерия, авиация и другие типы дивизий. Выбирайте все, что вам нравится, пока у вас достаточно очков, и когда придет время для битвы, участвуйте в ней в режиме реального времени или автоматически разрешайте ее.

Каждая дивизия имеет свои сильные стороны, которые могут быть усилены в сопровождении подходящей дивизии, и слабые стороны, которые подчеркиваются различными условиями.

Steel Division 2 (фото: GG.deals)

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 предлагает богатый и разнообразный одиночный игровой опыт с тремя кампаниями на выбор (союзники, Германия и СССР), каждая из которых имеет разные миссии и цели. И даже в рамках каждой кампании игрок может выбрать реальных генералов, которые определяют дивизии и деревья апгрейдов.

Еще один примечательный факт заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о сборе ресурсов, строительстве базы, внутримиссионном технологическом развитии и других вещах, что позволяет игрокам сосредоточиться на чистой военной стратегии и тактике.

Кроме того, в вашем распоряжении есть только ограниченное количество юнитов, поэтому вам нужно быть практичным и находчивым.

Sudden Strike 4 (фото: GG.deals)

Brothers in Arms series (включая те, что есть в Ubisoft+)

Brothers in Arms - это классическая франшиза игр о Второй мировой войне для ПК. Эти игры являются непревзойденным опытом для всех поклонников виртуальной войны, особенно тех, кто любит интенсивные, эмоциональные кампании.

Первая игра серии, Road to Hill 30, была выпущена в 2005 году, но она все еще актуальна.

Есть также сиквел, Earned in Blood, который был выпущен всего через несколько месяцев после оригинала, и Hell's Highway 2008 года.

Все три игры предлагают аутентичные и глубоко вовлекающие истории, которые позволят вам испытать различные битвы Второй мировой войны. Эта серия позволит вам возглавить свою команду и создать глубокие связи с персонажами, которые действительно станут вашими братьями по оружию.

Brothers in Arms series (фото: GG.deals)

World of Tanks / World of Warships / War Thunder

Все эти игры являются F2P (free-to-play), но это не уменьшает качество игрового процесса и удовольствия, которое они приносят. Если вы хотите управлять одним из исторических танков в игре, сочетающей элементы экшена, стратегии и RPG, нет ничего лучше, чем World of Tanks.

Если вы предпочитаете сражаться на открытом море и тесно сотрудничать со своими друзьями в режиме онлайн, выбирайте World of Warships.

Однако, если вы не хотите выбирать между двумя чрезвычайно интригующими вещами, вы всегда можете выбрать и то, и другое, и попробовать War Thunder.

Он предлагает немного более реалистичный геймплей, включая продвинутую физику и карты, основанные на реальных местах - благодаря архивным документам, собранным во время войны. Какую бы игру из серии вы не выбрали, вы в любом случае получите массу удовольствия.

World of Tanks (фото: GG.deals)