10 крутих ігор для MacBook, в які варто пограти сьогодні

MacBook - це не просто робочий ноутбук, але й чудовий пристрій для геймінгу, особливо якщо ви знаєте, які ігри вибрати. Сьогодні на macOS доступний широкий асортимент ігор, здатних задовольнити будь-які смаки

Про 10 найкращих ігор, які варто спробувати на MacBook вже сьогодні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ігрову платформу Gamegatehq .

Ігри-стрілялки

Fortnite

Багатокористувацький шутер, в якому розгортається неабияка боротьба за виживання. Досліджуйте територію та збирайте цінні ресурси, потім використовуйте їх у битвах із зомбі або для знищення конкурентів у режимі королівської битви. Подобається вам це чи ні, наприкінці залишиться лише один переможець.

Fortnite (фото: TechRadar)

STRAFE

Хардкорний шутер з елементами рогаликів, де кожен рівень - суцільна м'ясорубка у найкращих традиціях жанру. Стилізована під Quake 2 та інших представників олімпу шутерів того часу, гра вимагає таких же гострих рефлексів і не прощає помилок: після смерті все доведеться починати спочатку.

STRAFE (фото: Steam)

Superhot

Дуже незвичайний шутер, у якому час рухається разом із гравцем. Стоячи на місці, ви можете продумати свій наступний постріл і спланувати, що робити далі.

Спартанський візуальний стиль не відволікає від того, що відбувається, дозволяючи краще зосередитися і насолоджуватися кінематографічною дією, що заповнює кожну секунду бою.

Superhot (фото: Eurogamer)

Рольові ігри

Diablo 3

Третя частина легендарної гри, яка дала життя цілому жанру. Як і в перших двох частинах, тут гравці мають боротися з ордами монстрів з Підземного світу в ім'я порятунку. Завдяки новим класам персонажів та значно розширеній сітці навичок, стало ще більше методів страти, що не може не тішити.

Diablo 3 (фото: WIRED)

Pillars of Eternity II

Продовження чарівної фентезійної RPG з деталізованим відкритим світом та нелінійним геймплеєм. Зберіть команду і вирушайте на власному кораблі в Архіпелаг Дедфайр, щоб знайти і предати суду Бога-втікача, який кинув вас на свавілля долі біля порога смерті.

Pillars of Eternity II (фото: Steam)

Torment: Tides of Numenera

Ідеологічний послідовник культової гри Planescape: Torment, з якою гра має багато спільного, від глибокого сюжету з акцентом на діалоги до безсмертного головного героя.

Досліджуйте божевільний світ у компанії незвичайних супутників, з якими ви можете взяти участь в унікальних битвах, та спробуйте з'ясувати, що таке сенс життя.

Torment: Tides of Numenera (фото: Play Station Store)

The Banner Saga 3

Кінець яскравої та глибокої саги про пригоди вікінгів з тактичним геймплеєм та покроковими боями. Рятуючись від кінця світу, вам належить провести великий загін через низку складних випробувань і, нарешті, знайти джерело всепоглинаючої Темряви, щоб врятувати світ від остаточного знищення.

The Banner Saga 3 (фото: Steam)

Екшн

Deus Ex: Mankind Divided

Драматичний трилер із елементами стелсу про майбутній світ, де кожен може стати суперменом, модифікуючи власне тіло. Граючи за Адама Дженсена, головного героя, ви повинні розкрити жахливу всесвітню змову.

У вашому розпорядженні цілий арсенал сучасної зброї і, що важливіше, механічні аугментації, які надають колосальні можливості.

Deus Ex: Mankind Divided (фото: WIRED)

Dead Cells

Динамічний екшен-платформер з процедурно генерованими рівнями та нелінійним геймплеєм, створений за канонами жанрів рогаликів та метроідванії. Допоможіть головному героєві втекти із замку, досліджуючи нескінченні лабіринти рівнів з небезпечними ворогами та пастками.

Dead Cells (фото: Nintendo)

Cuphead

Неймовірно складний і настільки ж прекрасний за візуальною та ігровою складовою платформер про антропоморфні кубки, які повинні самому Дияволу. Щоб врятувати свої душі, героям потрібно пройти казковим світом і вибити плату з численних боржників диявольського казино. Однак усі вони - матері боси рівнів і так просто до них не підберешся.

Cuphead (фото: CNET)