10 качественных смартфонов с ценой до 10 тысяч гривен

Если вы ищете надежный и функциональный мобильный телефон в Украине, при этом соблюдая ограниченный бюджет, то смартфоны до 10 000 грн являются оптимальным вариантом, обеспечивая отличное соотношение цены и функциональности. В этом рейтинге мы представляем смартфоны, обещающие превзойти ваши ожидания.

РБК-Украина (проект Styler) промониторило характеристики гаджетов и предложения от популярных украинских интернет-магазинов и составило рейтинг 10 лучших смартфонов по цене до 10 тысяч гривен.

Samsung Galaxy A24 6/128GB

Samsung Galaxy A24 - это смартфон, идеально сочетающий в себе функциональность, стильный дизайн и высокую производительность. 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ с AMOLED-экраном обеспечивает яркую и насыщенную цветовую гамму.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч позволяет использовать смартфон в течение двух дней без подзарядки. Камера 50 Мп не упустит ни одного важного момента. Минималистичная концепция дизайна делает аксессуар актуальным для всех пользователей.

Цена: 8 499 гривен

Samsung Galaxy A24 6/128GB

Motorola Moto G54 12/256GB

Выполнен в классическом стиле из пластикового корпуса и стеклянной задней матовой крышки. 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 поддерживает частоту обновления 120 Гц и создан по технологии IPS.

Основное отличие смартфона - мощный процессор MediaTek Dimensity 7020 с восьмиядерным чипом для обеспечения высокого уровня производительности. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и большой диафрагмой f/1.8 гарантирует четкие и качественные снимки, а передняя камера на 16 Мп обеспечивает высококачественные селфи.

Аккумулятор является еще одним весомым преимуществом - его емкость 6 000 мА/ч и поддержка быстрой зарядки до 30 Вт обеспечивают длительный срок автономности.

Цена: 8 499 гривен

Motorola Moto G54

Realme C53 6/128GB

Смартфон оснащен 6.74-дюймовым Full HD+ IPS дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей. Благодаря частоте обновления 90 Гц, вы получите невероятные впечатления при просмотре видео или выполнении других задач.

Realme C53 работает на процессоре Unisoc Tiger T612, обеспечивающем плавную и быструю работу в любых приложениях благодаря 8 ядрам с максимальной частотой 1.8 ГГц.

Главной особенностью Realme C53 является его фотографическая система. Девайс оснащен двумя задними камерами на 50+2 MP и передней камерой с разрешением 8 MP.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА/ч и позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня.

Realme C53 оснащен последней версией операционной системы Android 13, обеспечивающей лучшую производительность и безопасность.

Цена: 5 539 гривен

Realme C53 6/128GB

TECNO Spark 10 (KI5q) 8/128Gb

TECNO Spark 10 с 6.6-дюймовым HD+ дисплеем, с частотой обновления 90 Гц и четкой камерой 50 Мп идеально подходит для выполнения разных задач, от мощной игры до интернет-серфинга. Батарея емкостью 5 000 мА/ч позволит вам забыть о нехватке заряда.

Изящный современный дизайн выделяет TECNO среди других моделей: смартфоном приятно и комфортно пользоваться даже одной рукой.

Цена: 4 999 гривен

TECNO Spark 10 (KI5q) 8/128Gb

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4/64GB

Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, которая, к сожалению, не может быть расширена. Телефон также имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА/ч, что подходит для смартфона такого размера и имеет среднюю скорость зарядки в 18 Вт.

Смартфон оснащен фронтальной камерой на 8 МП и тройной камерой на задней панели. В камере на этой панели имеется 48 MP широкоугольный объектив, макрообъектив и датчик глубины, каждый с разрешением 2 MP.

Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro 5G оснащен процессором Mediatek Dimensity 700, 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и графическим процессором Mali-G57.

Цена: 6 967 гривен

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4/64GB

Infinix NOTE 30 8/128Gb

Один из самых красивых смартфонов в подборке - конечно, если вы любите дизайн под iPhone. В остальном аппарат выполняет обязательную программу для смартфона в 2023 году - стандартная производительность, большой экран, достойная автономность, неплохая камера, но только с одним базовым фокусным расстоянием.

Непревзойденный в своем классе большой аккумулятор на 5 000 мА/ч побеждает конкурентов. Благодаря обновленной технологии быстрой зарядки 45 Вт, батарея стала еще долговечнее. Также с высокой частотой обновления 120 Гц вы сможете наслаждаться ощущением плавности прикосновений и просмотра.

Изюминкой Infinix NOTE 30 можно назвать стереодинамики - для смартфона этого класса элемент нечастый и очень приятный.

Цена: 9 498 гривен

Infinix NOTE 30 8/128Gb

Honor X8a 6/128 GB

Смартфон Honor X8a - будущее мобильных девайсов. Толщина впечатляющих 7,48 мм придает корпусу компактность и элегантность. Камера с основным модулем 100 Мп стала дерзким решением в мире цифрового фото.

С FullView-экраном 6.7 дюйма, занимающим 93,6 процента площади, вы насладитесь визуалом превосходного качества. Технология Honor SuperCharge 22,5 Вт поможет переосмыслить концепцию быстрой зарядки. Операционная система Magic UI дает доступ к большим иконкам, быстрым виджетам, функциям передачи файлов HONOR Share.

Цена: 6 999 гривен

Honor X8a 6/128 GB

Xiaomi Redmi Note 12S 8/256

Xiaomi Redmi Note 12S поражает значительными улучшениями по сравнению с предыдущими моделями. Начиная с корпуса и дизайна, устройство получило матовый пластиковый корпус, что придает ему современный вид и тактильность, отличаясь отличным эргономичным дизайном.

Экран размером 6,67 дюйма с технологией AMOLED и разрешением 1080x2400 пикселей гарантирует четкое и насыщенное отображение. Благодаря поддержке HDR, яркости на уровне 700 нит и пиковой яркости 1 000 нит, он обеспечивает впечатляющий визуальный опыт.

Процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G гарантирует высокий уровень производительности, используя 6-нм техпроцесс и графический ускоритель Adreno 610.

Передняя камера гарантирует роскошные снимки и видео высокого качества.

Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с быстрой зарядкой 33 Вт гарантирует длительное время работы и быстрое обновление энергии. Защита по стандарту IP53 и наличие NFC и FM радио делают Xiaomi Redmi Note 12S настоящей звездой среди бюджетных смартфонов.

Цена: 6 999 гривен

Xiaomi Redmi Note 12S 8/256

Oukitel WP15 5G 8/128GB

Смартфон среднего уровня, получивший защиту от влаги, пыли и ударов в соответствии со стандартами IP69K, IP68, MIL-STD-810G. Его корпус производится из пластика и металла. Он отлично подойдет как повседневное устройство для тех пользователей, которые предпочитают экстремальный отдых или работают в сложных условиях.

Oukitel WP15 оснащается 6,52-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей, прикрытым закаленным стеклом Gorning Gorilla Glass 5. Комфортную скорость работы обеспечивает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 700, дополненный графическим.

Аккумулятор имеет емкость 15 600 мА/ч.

Дополнительно смартфон имеет поддержку сетей 5G. Основная камера состоит из трех сенсоров на 48, 2 и 0,3 МП. Фронтальная оснащена 8 МП. Oukitel WP15 имеет встроенный NFC, а также поддержку быстрой зарядки.

Цена: 9 771 гривен

Oukitel WP15 5G 8/128GB

VIVO Y36 8/128 Гб

Плавные контуры корпуса смартфона обеспечивают ощущение комфорта, когда вы берете его в руку. 6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booster увеличивает громкость до 200 процентов, что позволяет наслаждаться звуком в любое время и в любом месте.

В гаджете доступна функция ускорения памяти и не нужно закрывать фоновые программы вручную.

В дополнение к быстрой зарядке FlashCharge - аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает большую свободу благодаря увеличенному времени автономной работы.

Технология NFC работает быстро и эффективно и позволяет производить бесконтактную оплату, обеспечивая удобство использования в различных ситуациях.

Цена: 7 999 гривен

VIVO Y36 8/128 Gb