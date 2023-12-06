Названы лучшие смартфоны Android, которыми пользователи довольны больше всего

Разработчики одного приложения для тестирования производительности устройств опубликовали подборку с лучшими Android-смартфонами, основанную на отзывах пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на бенчмарк AnTuTu .

Ведущую позицию в рейтинге удерживает складной смартфон Honor Magic V2 уже три месяца подряд, набравший в ноябре 96,77 процента положительных отзывов.

Эксперты отмечают, что столь высокая популярность устройства со складным экраном является необычным явлением, и выделяют Honor Magic V2 за его очень тонкий корпус и "легкий дизайн".

На втором месте рейтинга находится iQOO 12 Pro (96,06 процента), единственный смартфон с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, вошедший в топ-10.

Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, ранее занимавший вторую позицию, опустился на третье место, получив результат в 95,68 процента.

В список лучших смартфонов также вошли

Xiaomi Mix Fold 3 (94,29 процента)

Vivo X100 (94,13 процента)

iQOO 12 (94,11 процента)

Meizu 20 Pro (94,02 процента)

Realme GT5 (93,36 процента)

Vivo X90 Pro+ (92,56 процента)

Samsung Galaxy S23 (92,5 процента)

Рейтинг самых лучших смартфонов Android, которыми довольны пользователи (фото: AnTuTu)