10 якісних смартфонів із ціною до 10 тисяч гривень

Якщо ви шукаєте надійний та функціональний мобільний телефон в Україні, при цьому дотримуючись обмеженого бюджету, то смартфони до 10 000 грн є оптимальним варіантом, забезпечуючи відмінне співвідношення ціни та функціональності. У цьому рейтингу ми представляємо смартфони, які обіцяють перевершити ваші очікування.

РБК-Україна (проект Styler) промоніторило характеристики гаджетів і пропозиції від популярних українських інтернет-магазинів й склало рейтинг 10 найкращих смартфонів за ціною до 10 тисяч гривень.

Samsung Galaxy A24 6/128GB

Samsung Galaxy A24 - це смартфон, який ідеально поєднує в собі функціональність, стильний дизайн та високу продуктивність. 6,5-дюймовий дисплей Full HD+ з AMOLED-екраном забезпечує яскраву та насичену гамму кольорів.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год дозволяє використовувати смартфон протягом двох днів без заряджання. Камера 50 Мп не проґавить жодного важливого моменту. Мінімалістична концепція дизайну робить аксесуар актуальним для всіх користувачів.

Ціна: 8 499 гривень

Samsung Galaxy A24 6/128GB

Motorola Moto G54 12/256GB

Виконаний у класичному стилі із пластикового корпусу та скляної матової задньої кришки. 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 2400x1080 підтримує частоту оновлення 120 Гц, і створений за технологією IPS.

Основною відмінністю смартфона є потужний процесор MediaTek Dimensity 7020 із восьмиядерним чіпом для забезпечення високого рівня продуктивності. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією та великою діафрагмою f/1.8 гарантує чіткі та якісні знімки, а передня камера на 16 Мп забезпечує високоякісні селфі.

Акумулятор є ще однією вагомою перевагою - його ємність 6 000 мА/год та підтримка швидкої зарядки до 30 Вт забезпечують тривалий термін автономності.

Ціна: 8 499 гривень

Motorola Moto G54

Realme C53 6/128GB

Смартфон оснащений 6.74-дюймовим Full HD+ IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Завдяки частоті оновлення 90 Гц, ви отримаєте неймовірні враження під час перегляду відео або виконання інших завдань.

Realme C53 працює на процесорі Unisoc Tiger T612, який забезпечує плавну та швидку роботу в будь-яких додатках завдяки 8 ядрам з максимальною частотою 1.8 ГГц.

Головною особливістю Realme C53 є його фотографічна система. Девайс оснащений двома задніми камерами на 50+2 MP та фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 MP.

Місткість акумулятора становить 5 000 мА/год і дасть можливість користуватися смартфоном протягом усього дня.

Realme C53 оснащений останньою версією операційної системи Android 13, яка забезпечує кращу продуктивність та безпеку.

Ціна: 5 539 гривень

Realme C53 6/128GB

TECNO Spark 10 (KI5q) 8/128Gb

TECNO Spark 10 з 6.6-дюймовим HD+ дисплеєм, з частотою оновлення 90 Гц і чіткою камерою 50 Мп ідеально підходить для виконання різних завдань, від потужної гри до інтернет-серфінгу. Батарея ємністю 5 000 мА/ч дозволить вам забути про нестачу заряду.

Витончений сучасний дизайн виділяє TECNO серед інших моделей: смартфоном приємно та комфортно користуватися навіть однією рукою.

Ціна: 4 999 гривень

TECNO Spark 10 (KI5q) 8/128Gb

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4/64GB

Цей пристрій має 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ пам’яті, яка, на жаль, не може бути розширена. Телефон також має 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц.

Ємність акумулятора становить 5 000 мА/год, що підходить для смартфона такого розміру, і має середню швидкість зарядки в 18 Вт.

Смартфон оснащений фронтальною камерою на 8 МП і потрійною камерою на задній панелі. У камері на цій панелі є 48 MP ширококутний об’єктив, макрооб’єктив і датчик глибини, кожен з роздільною здатністю 2 MP.

Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro 5G оснащений процесором Mediatek Dimensity 700, 8 ядерным процесором з тактовою частотою 2,2 ГГц і графічним процесором Mali-G57.

Ціна: 6 967 гривень

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 4/64GB

Infinix NOTE 30 8/128Gb

Один із найкрасивіших смартфонів у добірці - звичайно, якщо ви любите дизайн під iPhone. В іншому апарат виконує обов'язкову програму для смартфона у 2023 році - стандартна продуктивність, великий екран, гідна автономність, непогана камера, але лише з однією базовою фокусною відстанню.

Неперевершений у своєму класі великий акумулятор на 5 000 мА/год перемагає конкурентів. Завдяки оновленій технології швидкої зарядки 45 Вт, батарея стала ще довговічнішою. Також з високою частотою оновлення 120 Гц ви зможете насолоджуватися відчуттям плавності дотиків та перегляду.

Родзинкою Infinix NOTE 30 можна назвати стереодинаміки - для смартфона цього класу елемент нечастий та дуже приємний.

Ціна: 9 498 гривень

Infinix NOTE 30 8/128Gb

Honor X8a 6/128 GB

Смартфон Honor X8a - майбутнє мобільних девайсів. Товщина 7,48 мм надає корпусу компактності та елегантності. Камера з основним модулем 100 Мп стала сміливим рішенням у світі цифрового фото.

З FullView-екраном 6.7 дюйма, що займає 93,6% площі, ви насолодитеся візуалом чудової якості. Технологія Honor SuperCharge 22,5 Вт допоможе переосмислити концепцію швидкого заряджання. Операційна система Magic UI дає доступ до великих іконок, швидких віджетів, функцій передачі файлів HONOR Share.

Ціна: 6 999 гривень

Honor X8a 6/128 GB

Xiaomi Redmi Note 12S 8/256

Xiaomi Redmi Note 12S вражає значними покращеннями в порівнянні з попередніми моделями. Починаючи з корпусу та дизайну, пристрій отримав матовий пластиковий корпус, що надає йому сучасного вигляду та тактильності, відрізняючись відмінним ергономічним дизайном.

Екран розміром 6,67 дюйма з технологією AMOLED та роздільною здатністю 1080x2400 пікселів гарантує чітке та насичене відображення. Завдяки підтримці HDR, яскравості на рівні 700 ніт та пікової яскравості 1 000 ніт, він забезпечує вражаючий візуальний досвід.

Процесор Qualcomm Snapdragon 685 4G гарантує високий рівень продуктивності, використовуючи 6-нм техпроцес та графічний прискорювач Adreno 610.

Передня камера гарантує розкішні знімки та відео високої якості.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год із швидкою зарядкою 33 Вт гарантує тривалий час роботи та швидке оновлення енергії. Захист за стандартом IP53 та наявність NFC та FM радіо роблять Xiaomi Redmi Note 12S справжньою зіркою серед бюджетних смартфонів.

Ціна: 6 999 гривень

Xiaomi Redmi Note 12S 8/256

Oukitel WP15 5G 8/128GB

Смартфон середнього рівня, що отримав захист від вологи, пилу та ударів відповідно до стандартів IP69K, IP68, MIL-STD-810G. Його корпус виготовляється з пластику та металу. Він відмінно підійде як повсякденний пристрій для тих користувачів, які віддають перевагу екстремальному відпочинку або працюють у складних умовах.

Oukitel WP15 оснащується 6,52-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1600х720 пікселів, прикритим загартованим склом Gorning Gorilla Glass 5. Комфортну швидкість роботи забезпечує 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 700, доповнений графічним прискорювачем Mali-G.

Акумулятор має ємність 15 600 мА/год.

Додатково, смартфон має підтримку мереж 5G. Основна камера складається з трьох сенсорів на 48, 2 та 0,3 МП. Фронтальна оснащена 8 МП. Oukitel WP15 має вбудований NFC, а також підтримку швидкого заряджання.

Ціна: 9 771 гривень

Oukitel WP15 5G 8/128GB

VIVO Y36 8/128 Gb

Плавні контури корпусу смартфона забезпечують відчуття комфорту, коли ви берете його в руку. 6,64-дюймовий дисплей зберігає чіткість зображення навіть за яскравого сонячного світла, а функція Audio Booster збільшує гучність до 200 відсотків, що дозволяє насолоджуватися звуком у будь-який час та у будь-якому місці.

В гаджеті доступна функція прискорення пам'яті та не потрібно закривати фонові програми вручну.

На додаток до швидкої зарядки FlashCharge - акумулятор місткістю 5 000 мА/год, що забезпечує більшу свободу завдяки збільшеному часу автономної роботи.

Технологія NFC працює швидко та ефективно і дозволяє здійснювати безконтактну оплату, забезпечуючи зручність використання у різних ситуаціях.

Ціна: 7 999 гривень

VIVO Y36 8/128 Gb