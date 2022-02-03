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"10 гривень замість 30": Нова пошта зробила заяву про зміну тарифів

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Четвер 03 лютого 2022 13:10
"10 гривень замість 30": Нова пошта зробила заяву про зміну тарифів Нова пошта знизила тарифи (фото: instagram.com/novaposhta.official)
Автор: Дмитрий Войналович

Нова пошта знизила тарифи тим українцям, які відправляють декілька посилок в одній накладній.

Про це Styler розповіли у прес-службі компанії.

Так, з 1 лютого знижена доплата за кожне додаткове місце в одній накладній складатиме:

  • 10 гривень замість 30 гривень для відправлень до 2 кг
  • 30 гривень замість 50 гривень для відправлень до 10 кг
  • 70 гривень для відправлень до 30 кг

Нагадаємо, що з початку року Нова пошта змінила підхід до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній.

Згідно оновлення, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу - за базовим, решта - за зниженим.

Таке рішення було прийнято, "щоб клієнти могли об'єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку".

Однак зворотній зв’язок, отриманий від клієнтів, показав, що не в усіх випадках є така можливість через індивідуальність бізнес-процесів.

"Йдучи назустріч клієнтам Нова пошта прийняла рішення про зниження тарифу на додаткове місце в накладній", - пояснили у прес-службі.

Усі актуальні тарифи - нижче:

Додамо, що з 1 січня 2022 року вартість доставлення посилок НП розраховується в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами.

Раніше ми писали, що Нова пошта ввела нову "грошову" послугу.

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Нова пошта
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