"10 гривен вместо 30": Новая почта сделала заявление об изменении тарифов
Новая почта снизила тарифы тем украинцам, которые отправляют несколько посылок в одной накладной.
Об этом Styler рассказали в пресс-службе компании.
Так, с 1 февраля сниженная доплата за каждое дополнительное место в одной накладной будет составлять:
- 10 гривен (вместо 30 гривен) - для отправлений до 2 кг
- 30 гривен (вместо 50 гривен) - для отправлений до 10 кг
- 70 гривен - для отправлений до 30 кг
Напомним, что с начала года Новая почта изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной.
Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес - по базовому, остальные - по сниженному.
Такое решение было принято,"чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку".
Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов.
"Идя навстречу клиентам Новая почта приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной", - пояснили в пресс-службе.
Все актуальные тарифы - ниже:
Добавим, что с 1 января 2022 года стоимость доставки посылок НП рассчитывается в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам.
Ранее мы писали, что Новая почта ввела новую "денежную" услугу.