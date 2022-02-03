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"10 гривен вместо 30": Новая почта сделала заявление об изменении тарифов

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 13:10
"10 гривен вместо 30": Новая почта сделала заявление об изменении тарифов Новая почта снизила тарифы (фото: instagram.com/novaposhta.official)
Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта снизила тарифы тем украинцам, которые отправляют несколько посылок в одной накладной.

Об этом Styler рассказали в пресс-службе компании.

Так, с 1 февраля сниженная доплата за каждое дополнительное место в одной накладной будет составлять:

  • 10 гривен (вместо 30 гривен) - для отправлений до 2 кг
  • 30 гривен (вместо 50 гривен) - для отправлений до 10 кг
  • 70 гривен - для отправлений до 30 кг

Напомним, что с начала года Новая почта изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной.

Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес - по базовому, остальные - по сниженному.

Такое решение было принято,"чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку".

Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов.

"Идя навстречу клиентам Новая почта приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной", - пояснили в пресс-службе.

Все актуальные тарифы - ниже:

Добавим, что с 1 января 2022 года стоимость доставки посылок НП рассчитывается в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам.

Ранее мы писали, что Новая почта ввела новую "денежную" услугу.

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Новая почта
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