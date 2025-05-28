Игры на iPhone по-новому. В iOS 19 добавят новое приложение для геймеров: что известно

Apple намерена усилить свои позиции на игровом рынке, представив новое универсальное приложение для видеоигр, которое будет установлено на iPhone, iPad, Mac и Apple TV уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg .

Новый софт станет своеобразным игровым хабом: через него пользователи смогут запускать игры, отслеживать достижения, рейтинги, общаться и следить за игровой активностью. В Apple рассчитывают, что это улучшит пользовательский опыт и привлечtт внимание как геймеров, так и разработчиков - особенно на фоне усиливающейся конкуренции со стороны игровых консолей и облачных платформ.

Презентация ожидается на ежегодной конференции WWDC, которая стартует 9 июня - почти одновременно с запуском Nintendo Switch 2, который обещает стать заметным событием на рынке.

Что изменится?

Новое приложение заменит устаревший Game Center, который с 2010 года так и не стал популярной социальной платформой для игроков. Вместо него пользователи получат:

Доступ к подборкам и обзорам игр от самой Apple

Быстрый переход в игровую категорию App Store

Продвижение подписки Apple Arcade (6,99 долларов в месяц)

Интеграцию с играми, установленными вне App Store, в том числе на Mac.

Отдельно подчеркивается, что Mac-версия приложения будет работать даже с играми, загруженными не через App Store, - это редкий шаг со стороны Apple.

Почему это важно

По данным аналитиков, около двух третей выручки App Store приходится на игры и внутриигровые покупки - будь то токены, уровни или дополнительные функции. iPhone остается одним из самых популярных игровых устройств в мире, а в последние годы в экосистему Apple начали приходить и крупные тайтлы вроде Resident Evil, Death Stranding и Assassin’s Creed.

Apple также продолжает инвестировать в развитие гейминга: компания приобрела RAC7 Games - небольшую студию, известную по игре Sneaky Sasquatch.

Тем не менее, несмотря на рост интереса, Apple по-прежнему не считается "геймерским гигантом", особенно на фоне ПК Windows, которая остается основной платформой для хардкорных игроков. Тестеры нового приложения признают, что оно сделает гейминг в экосистеме Apple более удобным, но вряд ли кардинально изменит мнение индустрии.

Официальный комментарий от Apple пока отсутствует.