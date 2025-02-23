10 фраз от женщины, после которых мужчине стоит немедленно уходить

Некоторые фразы в разговоре могут стать четким сигналом, что с этим человеком не стоит иметь дело. А что можно услышать от женщины во время первых свиданий такого, что сразу подсказывает - "надо бежать".

Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик назвал для РБК-Украина (проект Styler) фразы женщины, после которых мужчине стоит немедленно уходить.

"Мой бывший был лучше!"

Если вас уже сравнивают и не в вашу пользу, дальше будет только хуже. Потому что сразу напрашивается вопрос: "если он был лучше, то что ты сейчас здесь делаешь?"

"Настоящий мужчина должен..."

Или "должен". И далее список требований, где вы не человек, а набор функций.

"Ты должен догадаться сам"

Манипуляция на виноватости: угадывай ее мысли, иначе виноват. Способностями телепатии люди все еще не обладают.

"Без тебя я ничего не смогу"

Сначала это мило, а потом вы оказываетесь в роли бесконечного спасателя. И очень интересно - а как она справлялась до вашего появления?

"Ты же мужчина, терпи"

Вот почему? Это четкое проявление, когда ваше самочувствие обесценивается просто из-за вашего пола.

"Я сказала - значит так будет"

Если нет места для ваших желаний, то зачем вам эти отношения?

"Мужчина должен обеспечивать, женщина - вдохновлять"

На самом деле это означает: работай, а я подумаю, вдохновлена ли я тобой.

"Ну что ты за мужик?"

Манипуляция на мужской самооценке - любимый прием токсичных партнерш.

"Дай деньги, а потом поговорим"

Если вас "покупают" на внимание, то это уже не отношения, а бизнес.

"Мне все завидуют, что ты у меня есть"

То есть вы - аксессуар для статуса, а не человек. И возможно эта женщина с вами только для того, чтобы завидовали?

"Если слышите подобные фразы - это уже красные флаги. Ждать изменений нет смысла. Поэтому стоит задуматься - а с тем ли человеком вы хотите построить отношения?" - резюмирует Виталий Курсик.