RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

1 копейка стоимостью в несколько тысяч гривен. Какие монеты можно дорого продать (фото)

Как распознать ценные монеты (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинские монеты отчеканены крайне ограниченным тиражом. Из-за своей редкости они сейчас стоят тысячи гривен.

О том, как их распознать и где можно продать, пишет ресурс "Монети-ягідки".

1 копейка 1992 года

Эта монета считается ценной, если сходятся все особенности аверса и реверса. Разновидность 1.11АЭ может стоить от 4 тыс. до 7 тыс. грн.

Особенности разновидности 1.11АЭ:

  • округлая верхушка правого верхнего листа
  • крупные ягоды

Как распознать ценную монету (скриншот)

Ценной также является разновидность 1.35АА. За такую монету можно получить до 11 тыс. грн.

Особенности разновидности 1.35АА:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа
  • маленькие ягоды

Однако эксперты отмечают, что чаще встречается более дешевая копейка 1.35АЭ с крупными ягодами. Такая стоит всего 30-50 грн. Штамп 1.35 можно спутать со штампами 1.31 или 1.33, поэтому нужно еще разбираться с гравировкой зерен.

Как распознать ценную монету (скриншот)

1 копейка 1996 года

Тираж монеты номиналом 1 копейка в 1996 году был невелик, поэтому цена сейчас на нее высокая. Есть две разновидности этой монеты - 1БА и 1БВ. Второй вариант более дорогой.

Монеты отличаются по реверсу:

  • 1БА - крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает. Такая монета стоит 1300 - 2000 грн
  • 1БВ - маленькие ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик не примыкает. Такая монета стоит 2 500 - 3000 грн

Обычно 1 копейка 1996 г. встречалась в наборах НБУ, но иногда ее находили в обращении. Но монеты из обращения дешевле, чем из набора.

Как распознать ценную монету (скриншот)

Где можно выгодно продать редкие монеты

Хорошо проверьте свои кошельки, если у них обнаружили ценные монеты, продать их можно на украинских аукционах Виолити, Crafta, форум ИТК и других. Цена монеты может отличаться от цены в каталогах. Это зависит от состояния копейки и количества желающих ее купить.

1 копейку разновидности 1.11АЭ продают редко, поэтому цена на нее доходит до 7000 грн. Чаще можно найти разновидность 1.11АА с маленькими ягодами. Но такая монета считается обычной, поэтому не имеет нумизматической ценности.

Раньше мы писали о том, какие монеты можно продать за десятки тысяч гривен.

Читайте также о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.

Читайте РБК-Украина в Google News
монети