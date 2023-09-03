1 копейка стоимостью в несколько тысяч гривен. Какие монеты можно дорого продать (фото)

Некоторые украинские монеты отчеканены крайне ограниченным тиражом. Из-за своей редкости они сейчас стоят тысячи гривен.
О том, как их распознать и где можно продать, пишет ресурс "Монети-ягідки".
Эта монета считается ценной, если сходятся все особенности аверса и реверса. Разновидность 1.11АЭ может стоить от 4 тыс. до 7 тыс. грн.
Особенности разновидности 1.11АЭ:
Ценной также является разновидность 1.35АА. За такую монету можно получить до 11 тыс. грн.
Особенности разновидности 1.35АА:
Однако эксперты отмечают, что чаще встречается более дешевая копейка 1.35АЭ с крупными ягодами. Такая стоит всего 30-50 грн. Штамп 1.35 можно спутать со штампами 1.31 или 1.33, поэтому нужно еще разбираться с гравировкой зерен.
Тираж монеты номиналом 1 копейка в 1996 году был невелик, поэтому цена сейчас на нее высокая. Есть две разновидности этой монеты - 1БА и 1БВ. Второй вариант более дорогой.
Монеты отличаются по реверсу:
Обычно 1 копейка 1996 г. встречалась в наборах НБУ, но иногда ее находили в обращении. Но монеты из обращения дешевле, чем из набора.
Хорошо проверьте свои кошельки, если у них обнаружили ценные монеты, продать их можно на украинских аукционах Виолити, Crafta, форум ИТК и других. Цена монеты может отличаться от цены в каталогах. Это зависит от состояния копейки и количества желающих ее купить.
1 копейку разновидности 1.11АЭ продают редко, поэтому цена на нее доходит до 7000 грн. Чаще можно найти разновидность 1.11АА с маленькими ягодами. Но такая монета считается обычной, поэтому не имеет нумизматической ценности.
Раньше мы писали о том, какие монеты можно продать за десятки тысяч гривен.
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