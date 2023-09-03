1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото)

1 копійка 1992 року

Ця монета вважається цінною, якщо сходяться усі особливості аверсу та реверса. Різновид 1.11АЕ може коштувати від 4 тис. до 7 тис. грн.

Особливості різновиду 1.11АЕ:

округла верхівка правого верхнього листа

великі ягоди

Як розпізнати цінну монету (скриншот)

Цінним є також різновид 1.35АА. За таку монету можна отримати до 11 тис. грн.

Особливості різновиду 1.35АА:

ступінчаста верхівка правого верхнього листа

маленькі ягоди

Втім експерти зазначають, що частіше зустрічається дешевша копійка 1.35АЕ з великими ягодами. Така коштує лише 30-50 грн. Штамп 1.35 можна сплутати зі штампами 1.31 або 1.33, тому потрібно ще розбиратись з гравіюванням зерен.

Як розпізнати цінну монету (скриншот)

1 копійка 1996 року

Тираж монети номіналом 1 копійка у 1996 році був невеликий, тому ціна зараз на неї висока. Є два різновиди цієї монети - 1БА та 1БВ. Другий варіант дорожчий.

Монети відрізняються по реверсу:

1БА - великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає. Така монета коштує 1300 - 2000 грн

- великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає. Така монета коштує 1300 - 2000 грн 1БВ - маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає. Така монета коштує 2 500 - 3000 грн

Зазвичай 1 копійка 1996 р. зустрічалась у наборах НБУ, але іноді її знаходили в обігу. Але монети з обігу дешевші, ніж з набору.

Як розпізнати цінну монету (скриншот)

Де можна вигідно продати рідкісні монети

Добре перевірте свої гаманці, якщо у них виявили цінні монети, то продати їх можна на українських аукціонах Віоліті, Crafta, форум ІТК та інших. Ціна монети може відрізнятись від ціни в каталогах. Це залежить від стану копійки та кількості охочих її купити.

1 копійку різновиду 1.11АЕ продають рідко, тому ціна на неї доходить до 7000 грн. Частіше можна знайти різновид 1.11АА з маленькими ягодами. Але така монета вважається звичайною, тому не має нумізматичної цінності.