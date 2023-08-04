В Украине выпустили новую монету в 10 гривен: в чем ее особенность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Это третья монета из серии "Вооруженные силы Украины". В октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года - с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

Новая монета посвящена украинской противовоздушной обороне. Она не коллекционна, а будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с ЗРК Patriot составит 10 млн штук - это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс - тематический и содержит военную символику. На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне обнаруживающего цель стилизованного радара и надпись вверху по кругу: ППО - НАДЕЖНЫЙ ЩИТ УКРАИНЫ.

Фото: Нацбанк презентовал монету, посвященную украинскому ПВО (bank.gov.ua)

"Эти монеты ежедневно будут обращаться и будут напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооруженных сил Украины, о тех, кому благодарим за спасенные жизни, мгновения покоя и непокоренное свободное небо над головой", - сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Памятную монету "ПВО - надежный щит Украины" Нацбанк вводит наличный оборот с 4 августа 2023 года.