Українських водіїв попередили про штрафи за маскування номерів від камер автофіксації

Водіям загрожує штраф за маскування номерів авто (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У МВС розповіли, яке покарання загрожує "шумахерам" за спробу не попастися на камери автофіксації

В Україні після запуску системи автофіксації порушень ПДР деякі водії стали намагатися замаскувати символи на номерних знаках авто, щоб залишитися непоміченими для камер на дорогах.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький висловився про подібний "креатив" та пояснив, що такий спосіб не допоможе уникнути покарання за перевищення швидкості.

Правоохоронець зазначив у своєму Facebook, що винахідливість деяких водіїв не перестає дивувати.

"Розповідаю: якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить", - наголосив він.

Білошицький попередив, що поліцейські патрулі на дорогах завжди можуть зупинити водія за такі порушення, а саме:

за експлуатацію авто без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому ТЗ чи не відповідає вимогам стандартів

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці

зі знаком, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію

також із забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів

з перевернутим знаком.

За такі маніпуляції водіям загрожує штраф у розмірі 170 гривень (ч.6. ст.121 КУпАП).

За повторне порушення доведеться заплатити вже 255 гривень, або ж передбачаються громадські роботи та оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Також Білошицький опублікував фото з кількома прикладами з авто, водії яких "експериментували" з номерними знаками.

"Різні способи йдуть в хід: хтось малює, хтось стирає цифри. Ці водії отримали свої постанови. Наостанок, порада від мене: найкращий спосіб уникнути відповідальності - не порушувати", - резюмував він.

Водіям загрожує штраф за маскування номерів авто (Фото: facebook.com/Bilosh)

Раніше у МВС пояснили українцям, як при автофіксації порушень ПДР не отримати штраф помилково.

Також нещодавно ми розповідали, як оскаржити штраф за порушення ПДР.

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Автор: Володимир Костирін