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В Україні введуть нові штрафи: будуть карати за страждання і біль

STYLERЖиття    12.06.2020 - 11:47
В Україні введуть нові штрафи: будуть карати за страждання і біль
В Україні хочуть ввести штрафи за заподіяння морального болю і страждань (Колаж РБК-Україна)

Нардепи запропонували змінити законодавство з регулювання відшкодування моральної шкоди

В Україні можуть ввести нові штрафи за завдані страждання і біль через розповсюдження конфіденційної інформації. Відповідний законопроєкт, який склали 14 народних депутатів, зареєстрований у Верховній Раді.

Новий законопроєкт суттєво змінить порядок відшкодування моральної шкоди та з'явиться можливість покарати тих, чиї дії доставили страждання і біль.

"Конституція України передбачає відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Що стосується поняття "моральна шкода", то воно обмежене. З допомогою законопроєкт планується зняти обмеження. Також таке поняття, як моральний збиток, передбачає, що фізичної шкоди людині не заподіяно. Але насправді переживання призводять і до фізичній шкоді", - розповіла ініціатор законопроєкту Галина Третьякова у коментарі для видання "Сьогодні".

Нардепи пояснили, що цей закон допоможе компенсувати моральну шкоду громадян, чиї права були порушені. Будуть встановлені нові штрафи.

"Збільшаться штрафні санкції. Встановляться суми компенсацій в залежності від ситуацій, які сталися. Кожен громадянин зможе претендувати на відшкодування. Зараз питання відшкодування моральної шкоди практично не врегульоване – люди, які зазнали моральної шкоди через дії третіх осіб, які фактично не можуть отримати компенсації. Якщо ж на законодавчому рівні буде встановлено порядок, суми, то це дасть можливість в судах відстоювати свої інтереси", - розповів народний депутат Олександр Качура.

У законопроєкті прописана компенсація за те, що життя людини змінилася через те, що була поширена конфіденційна інформація.

"Як відомо, в судах достатньо в обмежених обсягах відшкодовується моральна шкода. Моральна шкода – це така категорія, яка досить складно описується і встановлюється. З цим пов'язані низькі суми компенсацій. Біль і страждання – це більш конкретні категорії, які легше описати", - додав нардеп Данило Гетьманців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк запустив нову послугу для водіїв, за допомогою якої можна буде легко і швидко оплатити штраф.

А також розповідали про те, що в Україні хочуть ввести платний проїзд на дорогах.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України законопроектущербштраф
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