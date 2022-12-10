5 шикарных идей для дизайна новогоднего маникюра (фото)
Среди сотен креативных вариантов новогоднего маникюра очень сложно выбрать лучший. Но дизайн ногтей не менее важен, чем праздничная одежда, он должна удачно дополнять образ.
Яркими идеями для новогоднего маникюра делимся в материале Styler.
Серо-серебристое сочетание
Такое цветовое сочетание лучше всего передает зимнюю атмосферу. Это и стильно, и сдержанно, и вместе с тем изысканно. Этот вариант маникюра прекрасно подойдет под любой цвет одежды, что намного облегчит создание новогоднего образа.
Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagmam/anhelina_nailsart)
Однотонные ногти с блестками
Самым лаконичным вариантом для праздничного маникюра является однотонное покрытие с блестками или другими яркими элементами. Такие ногти будут сдержанны, однако будут изысканно выглядеть и прекрасно дополнят любой образ.
Важно не перенасытить маникюр яркими элементами, поскольку это признак безвкусицы. Такие ногти будут слишком крикливыми.
Идея для новогоднего маникюра (фото: kiev_nailart_anna)
Дизайн с объемными элементами
При выборе новогоднего маникюра следует отталкиваться от цвета и типа одежды, в которой вы планируете отмечать. Если с этим уже точно определились, то некоторые элементы праздничного наряда можно внести в дизайн ногтей. Так вы создадите гармоничный образ.
Интересно, например, создание плетеного узора. Его стоит сделать только на 1-2 ногтях, чтобы не перенасытить образ.
Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagram/t_nails_kiev)
Новогодние персонажи
Если любите веселые образы, можно выбрать дизайн с новогодними персонажами - снеговиками, санта-клаусами, оленями или сказочными героями. Такие ногти точно создадут праздничное настроение, однако к ним не так-то легко будет подбирать одежду, как к классическим вариантам. В конце концов, всегда надо чем-то жертвовать.
Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagram/kostenko_nail_master)
Зимние мотивы
Интересным решением станет дизайн с зимними мотивами. Ногти можно украсить снежинками, елками, праздничными подарками и т.д. Опять же, чтобы ногти выглядели гармонично, стоит сочетать не более 2-3 образов. Иначе получится очень насыщенно.
Идеи для новогоднего маникюра (фото: Instagram/viktoriyalegkun)
Недавно мы делились трендовыми дизайнами зимнего маникюра 2023 года.
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