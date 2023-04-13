"Будут страдать": Маси Найем рассказал, какая судьба ждет сбежавших за границу уклонистов

Защищать свою страну с оружием в руках - это обязанность каждого гражданина. Поэтому скрываться военнообязанным от мобилизации не является правильным решением для них. А тем более - убегать от призыва за границу.

Он считает, что те, кто смогли спрятаться от всеобщей мобилизации, определенным образом смогли "договориться с собой".

Однако даже с этим внутренние угрызения совести никуда не денутся.

"У тех людей, которые сбежали, я уверен, вот это внутреннее никуда не денется. Они будут страдать из-за себя, из-за отношения к ним, из-за того, что в системе координат будущей Украины они никто", - считает Маси.

Он добавляет, что украинцы не допустят в инфопространство подобных Киве или Медведчуку лиц.

"В будущем они будут появляться, но наше общество стало взрослее. Мы дадим этому свою оценку", - подытожил Найем.

Вместе с тем, Маси приветствует решение мужчин, вывезших за границу своих троих (или больше) детей.

"Мне кажется, что всем нужно сесть и проанализировать, почему кто так сделал. Я, например, понимаю, что человек, уехавший со своими тремя детьми за границу, - молодец. Он должен спасать своих детей", - считает Найем.

Но при этом к таким людям у правозащитника есть несколько "требований".

"Я бы очень хотел, чтобы он в это время сделал все, чтобы эти дети вернулись в Украину и построили здесь другую нацию, которая может конкурировать с теми странами, где они сейчас учатся, где есть сильная армия, где есть защита НАТО", - делится адвокат.