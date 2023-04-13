"Будуть страждати": Масі Найєм розповів, яка доля жде ухилянтів, які втекли за кордон

Захищати свою країну зі зброєю в руках - це обов'язок кожного громадянина. Тому ховатися військовозобов'язаним від мобілізації не є правильним рішенням для них. А тим більше - тікати від призову за кордон.

Він вважає, що ті, хто змогли сховатися від загальної мобілізації, певним чином змогли "домовитися із собою".

Проте навіть із цим внутрішні докори сумління нікуди не подінуться.

"У тих людей, які втекли, я впевнений, оце внутрішнє нікуди не дінеться. Вони будуть страждати через себе, через ставлення до них, через те, що в системі координат майбутньої України вони ніхто", - вважає Масі.

Він додає, що українці не допустять в інфопростір подібних до Киви або Медведчука осіб.

"У майбутньому вони будуть з'являтися, але наше суспільство стало дорослішим. Ми дамо цьому свою оцінку", - підсумував Найєм.

Разом з тим, Масі вітає рішення чоловіків, які вивезли за кордон своїх трьох (чи більше) дітей.

"Мені здається, що всім треба сісти та проаналізувати, чому хто так зробив. Я, наприклад, розумію, що людина, яка виїхала зі своїми трьома дітьми за кордон, - молодець. Він повинен рятувати своїх дітей", - вважає Найєм.

Але при цьому, до таких людей у правозахисника є кілька "вимог".

"Я б дуже хотів, щоб він у цей час зробив усе, щоб ці діти повернулися в Україну та побудували тут іншу націю, яка може конкурувати з тими країнами, де вони зараз навчаються, де є сильна армія, де є захист НАТО", - ділиться адвокат.