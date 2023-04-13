ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Будуть страждати": Масі Найєм розповів, яка доля жде ухилянтів, які втекли за кордон

Новость на русском →
Четвер 13 квітня 2023 17:20
"Будуть страждати": Масі Найєм розповів, яка доля жде ухилянтів, які втекли за кордон Масі Найєм висловився про тих, хто втік з України (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Захищати свою країну зі зброєю в руках - це обов'язок кожного громадянина. Тому ховатися військовозобов'язаним від мобілізації не є правильним рішенням для них. А тим більше - тікати від призову за кордон.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив адвокат, військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і правозахисник Масі Найєм.

Він вважає, що ті, хто змогли сховатися від загальної мобілізації, певним чином змогли "домовитися із собою".

Проте навіть із цим внутрішні докори сумління нікуди не подінуться.

"У тих людей, які втекли, я впевнений, оце внутрішнє нікуди не дінеться. Вони будуть страждати через себе, через ставлення до них, через те, що в системі координат майбутньої України вони ніхто", - вважає Масі.

Він додає, що українці не допустять в інфопростір подібних до Киви або Медведчука осіб.

"У майбутньому вони будуть з'являтися, але наше суспільство стало дорослішим. Ми дамо цьому свою оцінку", - підсумував Найєм.

Разом з тим, Масі вітає рішення чоловіків, які вивезли за кордон своїх трьох (чи більше) дітей.

"Мені здається, що всім треба сісти та проаналізувати, чому хто так зробив. Я, наприклад, розумію, що людина, яка виїхала зі своїми трьома дітьми за кордон, - молодець. Він повинен рятувати своїх дітей", - вважає Найєм.

Але при цьому, до таких людей у правозахисника є кілька "вимог".

"Я б дуже хотів, щоб він у цей час зробив усе, щоб ці діти повернулися в Україну та побудували тут іншу націю, яка може конкурувати з тими країнами, де вони зараз навчаються, де є сильна армія, де є захист НАТО", - ділиться адвокат.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Масі Найєм РБК-Украина