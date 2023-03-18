"Принудительная" мобилизация. Адвокат объяснил, могут ли вас силой тащить в военкомат

Мобилизация в Украине продолжается. И регулярно в сети появляются видео, как мужчин против их воли работники ТЦК силой задерживают на улице и забирают в военкомат.

Что в таких случаях делать и имеют ли право представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вообще совершать такие действия?