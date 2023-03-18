"Принудительная" мобилизация. Адвокат объяснил, могут ли вас силой тащить в военкомат

Мобилизация в Украине продолжается. И регулярно в сети появляются видео, как мужчин против их воли работники ТЦК силой задерживают на улице и забирают в военкомат.
Что в таких случаях делать и имеют ли право представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вообще совершать такие действия?
Ответ на этот вопрос в интервью РБК-Украина дал адвокат адвокатского объединения GRACERS Станислав Полевой.
Адвокат констатирует: сегодня, к сожалению, таких случаев хватает.
При этом "преимущественно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных признаков".
Однако, отмечает Полевой, в полномочия Национальной полиции (по обращению районных (городских) ТЦК и СП, или органов СБУ) входит осуществление административного задержания (сроком не более трех часов) и доставки призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"То есть в случае отказа военнообязанного прибыть в ТЦК и СП к нему могут быть применены меры административного принуждения", - добавляет адвокат.
Читайте подробнее о том, кто сегодня имеет право на отсрочку от мобилизации.
Также раньше мы рассказывали, кто из мужчин сейчас может спокойно уезжать из Украины за границу.
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