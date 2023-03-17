Правила ужесточились. Кто из мужчин сейчас может выезжать за границу: объяснение юриста

Во время действия военного положения в Украине мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины. Но все же есть исключения, по которым пересекать границу они могут легально.

Недавно добавились изменения в требования выезда за границу мужчин артистов и деятелей культуры. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Кто из мужчин может выезжать за границу легально

Кроме мужчин, старше 60 лет и юношей, еще не достигших 18-летнего возраста, легально выехать во время действия военного положения могут:

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

те, кто имеет инвалидность и получил отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК;

мужчины, получившие ранения на войне и отправляющиеся на лечение;

мужчины, у которых есть несовершеннолетние дети: 3 и более несовершеннолетних детей, те, кто самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны несовершеннолетних детей-сирот, а также воспитывающие детей до 18 лет с инвалидностью;

те, кто имеет другие обстоятельства: например, сопровождает за границу супругу с инвалидностью;

представители некоторых профессий: члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены на тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие.

Фото: Недавно ужесточились правила выезда мужчин – сотрудников области культуры (Getty Images)

Как усилились требования к деятелям культуры: главное

Министерство культуры подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.

Требования по выезду мужчин артистов дополнились лишь тем, что теперь для получения разрешения на выезд за границу им необходимо предоставлять либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного, объясняет Максим Боярчуков.

"Считаю, что это вполне законное требование, ведь согласно действующему законодательству эти документы должны быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей не является проблемой их предоставления", – убежден юрист.

Кроме того, наличие военного удостоверения у деятелей культуры является как раз подтверждением того, что они осознают военный учет и понимают, что обязаны перед своей страной.

"Также при выезде из Украины артистам необходимо будет предоставить контракты, подтверждающие цель поездки, и по возвращении - отчет о проделанной работе", – отмечает собеседник.

Напомним, ранее Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов призывного возраста.

Отметим, среди категорий лиц, которые могут выехать за границу во время войны, есть также водители, которые перевозят гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку на внесение в систему "Шлях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.