"Примусова" мобілізація. Адвокат пояснив, чи можуть вас силоміць тягнути у військкомат

Мобілізація в Україні триває. І регулярно у мережі з’являються відео, як чоловіків проти їхньої волі працівники ТЦК силоміць затримують на вулиці і забирають до військкомату.
Що в таких випадках робити і чи мають право представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки взагалі чинити такі дії?
Відповідь на це питання в інтерв’ю РБК-Україна дав адвокат адвокатського об'єднання GRACERS Станіслав Польовий.
Адвокат констатує: сьогодні, на жаль, подібних випадків вистачає.
При цьому "переважно подібні дії з боку працівників ТЦК та СП дійсно мають характер незаконних ознак".
Проте, зазначає Польовий, до повноважень Національної поліції (за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, чи органів СБУ) входить здійснення адміністративного затримання (строком не більше ніж на три години) та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"Тобто у випадку відмови військовозобов'язаного прибути до ТЦК та СП до нього можуть бути застосовані заходи адміністративного примусу", - додає адвокат.
Читайте детальніше про те, хто сьогодні має право на відстрочку від мобілізації.
Також раніше ми розповідали, хто з чоловіків зараз може спокійно виїжджати з України за кордон.
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