"Примусова" мобілізація. Адвокат пояснив, чи можуть вас силоміць тягнути у військкомат

Мобілізація в Україні триває. І регулярно у мережі з’являються відео, як чоловіків проти їхньої волі працівники ТЦК силоміць затримують на вулиці і забирають до військкомату.

Що в таких випадках робити і чи мають право представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки взагалі чинити такі дії?