"Принудительная" мобилизация. Адвокат объяснил, могут ли вас силой тащить в военкомат

Есть случаи, когда мужчин силой тянули в военкомат (коллаж: Styler)

Мобилизация в Украине продолжается. И регулярно в сети появляются видео, как мужчин против их воли работники ТЦК силой задерживают на улице и забирают в военкомат. Что в таких случаях делать и имеют ли право представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вообще совершать такие действия?

Ответ на этот вопрос в интервью РБК-Украина дал адвокат адвокатского объединения GRACERS Станислав Полевой.

Что делать, если забирают с улицы в военкомат? Адвокат констатирует: сегодня, к сожалению, таких случаев хватает. При этом "преимущественно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных признаков". Однако, отмечает Полевой, в полномочия Национальной полиции (по обращению районных (городских) ТЦК и СП, или органов СБУ) входит осуществление административного задержания (сроком не более трех часов) и доставки призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. "То есть в случае отказа военнообязанного прибыть в ТЦК и СП к нему могут быть применены меры административного принуждения", - добавляет адвокат.