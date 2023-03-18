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"Принудительная" мобилизация. Адвокат объяснил, могут ли вас силой тащить в военкомат

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Суббота 18 марта 2023 12:00
"Принудительная" мобилизация. Адвокат объяснил, могут ли вас силой тащить в военкомат Есть случаи, когда мужчин силой тянули в военкомат (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Мобилизация в Украине продолжается. И регулярно в сети появляются видео, как мужчин против их воли работники ТЦК силой задерживают на улице и забирают в военкомат.

Что в таких случаях делать и имеют ли право представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вообще совершать такие действия?

Ответ на этот вопрос в интервью РБК-Украина дал адвокат адвокатского объединения GRACERS Станислав Полевой.

Что делать, если забирают с улицы в военкомат?

Адвокат констатирует: сегодня, к сожалению, таких случаев хватает.

При этом "преимущественно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных признаков".

Однако, отмечает Полевой, в полномочия Национальной полиции (по обращению районных (городских) ТЦК и СП, или органов СБУ) входит осуществление административного задержания (сроком не более трех часов) и доставки призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"То есть в случае отказа военнообязанного прибыть в ТЦК и СП к нему могут быть применены меры административного принуждения", - добавляет адвокат.

Читайте подробнее о том, кто сегодня имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также раньше мы рассказывали, кто из мужчин сейчас может спокойно уезжать из Украины за границу.

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