“Озброєні піснею": 5 интересных фактов о долгожданном фильме

С 12 сентября в украинских кинотеатрах можно будет увидеть документальный фильм “Озброєні піснею”. Это проект об украинских музыкантах, которые после февраля 2022 года борются с российским вторжением, демонстрируя креативность и устойчивость к трудностям и показывая силу музыки во время войны.

Герои фильма “Озброєні піснею”

В картине можно будет увидеть таких известных украинских музыкантов как Святослав Вакарчук, Светлана Тарабарова, Андрей Хливнюк, Николай Серга, Марко Галаневич, Саша Чемеров, Екатерина "Пташка" Полищук и других.

Все артисты поделятся своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения России в Украину и расскажут о том, как они приняли решение бороться с российскими оккупантами. Это возможность впервые услышать откровенные истории знаменитостей.

Кадр из фильма

Предыдущий проект режиссера об украинцах получил премию "Эмми"

“Озброєні піснею” снял американский режиссер и продюсер Райан Смит.

До этого он работал с NFL (Национальной Футбольной Лигой США). Для этой организации Смит снял документальный фильм NFL 360: Кто, если не мы об игроках Украинской Лиги Американского Футбола, которые пошли в ВСУ с началом полномасштабной войны.

Фильм демонстрировался на американском телевидении, а теперь доступен на YouTube NFL. Кроме того, этот проект получил престижную премию "Эмми".

Постер к фильму

Музыка

За музыкальное сопровождение в “Озброєні піснею” выступает известный композитор Кадим Тарасов - опытный музыкант, который уже много лет пишет музыку для украинских проектов.

Предварительная его работа - это создание музыки для альманаха "Культура vs война". Он был композитором эпизодов о Сергее Михальчуке, Ахтеме Сеитаблаеве, Константине и Владе Либеровых, Сергее Жадане и Тарасе Компаниченко.

Кадр из фильма

Финансирование

“Озброєні піснею” - это проект, который поддержал финансово Губернаторский центр лидерства Джорджа Патаки из США. Эта некоммерческая организация совершила 7 поездок в Украину, доставив более 150 тонн важных товаров, включая продукты питания и медицинские принадлежности. Кроме того, они передали в Украину свыше 1000 промышленных обогревателей, оснащенных генераторами.

Премьера фильма прошла на фестивале, который основал Роберт Де Ниро

Премьера фильма состоялась на известном кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Фестиваль был основан в 2002 году. Его создали Роберт Де Ниро, продюсер Джейн Розенталь и инвестор Крейг Геткофф.

Tribeca была создана после террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Его придумали для стимулирования экономического и культурного возрождения Нижнего Мангеттена и района Tribeca, где находился торговый центр и в честь которого назван сам фестиваль.