“Озброєні піснею": 5 цікавих фактів про довгоочікуваний фільм

З 12 вересня в українських кінотеатрах можна буде побачити документальний фільм “Озброєні піснею”. Це проєкт про українських музикантів, які після лютого 2022 року борються з російським вторгненням, демонструючи креативність і стійкість до труднощів та показуючи силу музики під час війни.

Герої фільму "Озброєні піснею"

У картині можна буде побачити таких відомих українських музикантів, як Святослав Вакарчук, Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк, Миколай Сєрга, Марко Галаневич, Саша Чемеров, Катерина “Пташка” Поліщук та інших.

Всі артисти поділяться своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розкажуть про те, як вони прийняли рішення вести боротьбу з російськими окупантами. Це можливість вперше почути відверті історії знаменитостей.

Кадри з фільму

Попередній проєкт режисера про українців отримав премію “Еммі”

“Озброєні піснею” зняв американський режисер й продюсер Раян Сміт.

До цього він працював з NFL (Національною Футбольною Лігою США). Для цієї організації Сміт зняв документальний фільм “NFL 360: Хто, якщо не ми” про гравців Української Ліги Американського Футболу, які пішли до ЗСУ з початком повномасштабної війни.

Фільм демонструвався на американському телебаченні, а тепер доступний на YouTube NFL. Крім того, цей проєкт отримав престижну премію “Еммі”.

Постер до фільму

Музика

За музичний супровід в “Озброєні піснею” виступає відомий композитор Кадім Тарасов - досвідчений музикант, який вже багато років пише музику для українських проєктів.

Попередня його робота - це створення музики для альманаху “Культура vs війна”. Він був композитором епізодів про Сергія Михальчука, Ахтема Сеітаблаєва, Костянтина й Владу Ліберових, Сергія Жадана та Тараса Компаніченко.

Кадри з фільму

Фінансування

"Озброєні піснею” - це проєкт, який підтримав фінансово Губернаторський центр лідерства Джорджа Патакі із США. Ця некомерційна організація здійснила 7 поїздок в Україну, доставивши понад 150 тонн важливих товарів, включаючи продукти харчування та медичне приладдя. Крім того, вони передали в Україну понад 1000 промислових обігрівачів, оснащених генераторами.

Прем’єра фільму пройшла на фестивалі, який заснував Роберт Де Ніро

Премʼєра стрічки відбулась на відомому кінофестивалі Tribeca в Нью-Йорку. Фестиваль був заснований у 2002 році. Його створили Роберт Де Ніро, продюсерка Джейн Розенталь та інвестор Крейг Геткофф.

Tribeca було створено після терористичної атаки на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року. Його придумали задля стимулювання економічного та культурного відродження Нижнього Мангеттену та району Tribeca, де знаходився цей торговий центр та в честь якого названий сам фестиваль.