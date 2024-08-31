Снова в школу. 7 разножанровых фильмов о молодежи и приключениях, которые не всегда хочется повторить

В канун 1 сентября многие вспоминают свои школьные годы и время приключений в университете. И если вы скучаете по тому периоду, освежить в памяти атмосферу молодости помогут киноленты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 7 фильмов о студентах и подростках, среди которых вы сможете найти что-то на свой вкус.

"Отличница легкого поведения"

Комедия о молодежи и учебе, а еще о том, как на подростка влияет мнение общества. Главная героиня переживет немало приключения, которые все же приведут ее к желаемому.

"Дрянные девчонки"

Классическая подростковая комедия, о которой многие слышали, но мало кто помнит ее сюжет. В центре истории - девочка, которая оказывается в новой школе и должна приспособиться к новым и очень непростым условиям.

"Учитель на замену"

А это уже не комедия. Драматический фильм расскажет об учителе, который оказывается в школе, учеников которой невозможно назвать усердными. И мужчина должен искать хотя бы какую-то возможность достучаться до подростков.



"Школьный мюзикл"

Эту ленту стоит посмотреть тем, кто действительно скучает по школьным годам. В нем вы не увидите глубину сюжетных линий, но лента имеет право на существование. Она легкая, веселая и очень атмосферная.



"Школа рока"

Комедия о рокере, который случайно становится учителем, заставит вас хохотать. Главный герой (его играл Джек Блэк) очень смешно пытается справиться с новой должностью, а в финале позволит растрогаться даже скептикам.

"Заплати другому"

Драма расскажет об 11-летнем школьнике, который находит способ сделать этот мир лучше. Даже, несмотря на то, что мальчик растет в непростых условиях, он не теряет веру в чудо. И это может довести до слез.

"Пало-Альто"

Ну а этот фильм трудно назвать веселым, ведь он рассказывает именно о тех похождениях молодежи, о которых не хочется вспоминать. Сюжет построен так, что вы можете переживать все события и волноваться за главных героев, будто точно их знаете в реальной жизни.