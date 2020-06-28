Ви – наше майбутнє: яскраві та незвичайні привітання з Днем молоді

День молоді – ще один шанс подякувати і підбадьорити близьких
День молоді в 2020 році випав на 28 червня, коли святкується День конституції України. Свято було засновано ще за часів СРСР, коли уряд встановив дату святкування (в останню неділю червня) в 1958 році. В 1994 році президент України Леонід Кравчук підписав указ про відзначення Дня молоді без зміни дати (також в останню неділю червня). Цей день є можливістю мотивувати дітей, близьких, подбодлить їх і похвалити за успіхи.
STYLER зібрав найбільш яскраві та незвичайні привітання з Днем молоді у віршах, прозі і навіть листівках!
Хай живе молодь України
Дуже весело, яскраво, радісно,
Завжди будьте дружні і єдині,
Хочу побажати вам позитиву!
Всім, хто юний і, звичайно ж, молодий,
Я бажаю від життя брати все!
Хай щастя завжди буде привід,
Кожна мить нехай вам радість несе!
***
Відклади всі важливі причини,
Всі справи, турботи відклади.
Молодь гуляє України,
Нашої славної неньки землі.
З Днем народження тебе я вітаю,
Будь завжди таким же молодим.
Багато планів, сил тобі бажаю,
Щоб ти завжди був непереможний.
Щастя в житті, радості і віри,
В те, що життя прекрасне і світла.
Будь завжди і всюди тільки першим,
І гуляй всю ніч ти, до ранку!
***
У день молоді я, друзі,
Прошу вас тільки про одне:
Не вірте всім підряд, не можна!
Живіть своїм розумом.
Любіть свою батьківщину,
Степовий простір, лісову тінь,
Адже не в борг її дають,
Не на один лише день!
***
Мрій! Танцюй і запалюй!
І ніколи не сумуй!
Бережи хороших друзів!
Зі святом! З Днем молоді!
***
Золоті роки молодості. Адже попереду стільки справ, стільки вершин, які ви намітили підкорити. Сьогодні День молоді. Я хочу щиро привітати вас і побажати добра і миру, радості та удачі. Нехай обраний вами шлях, обов'язково приведе до щастя. Нехай Господь допомагає вам у всіх починаннях. Любіть красиво, працюйте і навчайтесь на славу, будьте господарями своєї долі. Ви - наша опора і надія. Успіхів і удачі вам у всьому. Нехай фортуна завжди вам посміхається.
***
Просто молоді ми дуже,
Від проблем не втікаємо.
Захочемо — так, між іншим,
Навіть будні стануть раєм!
Заради такого свята,
А червень — рукою подати,
В Україні будуть знову
Від усіх юних слова чекати.
Якось впораємося, піднімемо.
... молодь завжди сильна!
Рідна мати, Україно,
У нас ти одна!
***
Молодість – безцінний час, коли закладається міцний фундамент майбутнього, на якому належить будувати щастя для себе і рідних. У День молоді я вітаю тебе і бажаю цінувати кожну мить, дбайливо зберігати найкращі спогади та, мріючи про більше, радіти всьому хорошому, що є в нашому житті!
***
Що може бути краще за молоді роки,
Здоров'я, радості, успіхів?
Бажаємо вам всіх заходів золотих,
Друзів і кохання без перешкоди.
Нехай ці роки на все ваше життя
Стануть запорукою великого щастя,
Нехай чистота ваша, ваша честь
Зможуть прогнати долі всі негоди!
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Хто ще молодий, тому море по коліно, він поки що нічого не боїться і все ще вірить в мрію. Нехай ця віра живе до тих пір, поки мрія збудеться, адже відомо, що мрії — це погляд оптиміста в майбутнє.
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З Днем молоді України! Бажаю яскравих і чудових днів, веселих та запальних ночей. Нехай по життю супроводжує відмінний настрій і вірна удача, нехай твоя молодість буде сповнена енергії і щастя, хай тобою рухає сила цілеспрямованості і любові.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію та значення свята День молоді в Україні.
Також ми публікували листівки з Днем конституції України, який співпадає з святкуванням Дня молоді.
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Автор: Киселева Анна